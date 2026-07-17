Un carnita asada con ‘calorón’ en Nuevo León: Prevén temperaturas de hasta 40°C este sábado 18 de julio

En Monterrey, la temperatura actual es de 30.4°C, mientras que en San Pedro Garza García se registra 28.5°C. (Foto: Cuartoscuro)

Este sábado 18 de julio, la Zona Metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, experimentará condiciones de cielo nublado y un calor considerable.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que, aunque sistemas como el monzón mexicano y canales de baja presión influirán en el país, la región de Nuevo León se prepara para un día con altas temperaturas, especialmente en los municipios más urbanizados.

¿Qué temperaturas se esperan en Nuevo León este sábado?

Las condiciones atmosféricas en la región serán de elevadas temperaturas. En Monterrey, la temperatura actual es de 30.4°C, mientras que en San Pedro Garza García se registra 28.5°C. Por su parte, Guadalupe presenta 31.7°C y Apodaca, la más cálida, alcanza los 34.2°C en este momento.

Para este día, Monterrey tendrá una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 34°C. San Pedro Garza García, por otro lado, registrará valores entre 17°C y 32°C. En Guadalupe, el termómetro estará entre los 19°C y 36°C, y Apodaca dominará con mínimas de 21°C y máximas de hasta 38°C.

¿Cómo estará el cielo y el viento en la zona metropolitana?

El cielo en toda la Zona Metropolitana de Monterrey se mantendrá nublado durante el sábado. A pesar de los sistemas nacionales que provocan lluvias en otras zonas del país, Nuevo León no tendrá una probabilidad significativa de lluvias.

Las condiciones de viento serán moderadas, sin esperarse rachas fuertes.

El viento en Monterrey y San Pedro Garza García soplará a 11 km/h. En Guadalupe, la velocidad del viento será de 12 km/h. Apodaca experimentará el viento más fuerte, con ráfagas de 19 km/h. Estas condiciones, junto con el cielo nublado, marcarán el clima del día.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cuál es el pronóstico extendido para Nuevo León?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 18 de julio: Máxima de 34°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 11 km/h.

Domingo 19 de julio: Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 12 km/h.

Lunes 20 de julio: Máxima de 36°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 11 km/h.

La tendencia general para los próximos días en Nuevo León indica un ligero aumento en las temperaturas máximas, acercándose a los 36°C para el lunes. Las mínimas se mantendrán estables, alrededor de los 19°C. El cielo seguirá predominantemente nublado, con vientos moderados en toda la región.

¿Cómo protegerse del calor extremo en Nuevo León?

Ante las altas temperaturas, es fundamental tomar precauciones para cuidar la salud. Se recomienda mantenerse hidratado bebiendo agua constantemente, incluso si no se siente sed.

Evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, entre las 12:00 y las 17:00 horas, es crucial para prevenir golpes de calor.

También es importante usar ropa ligera, de colores claros y manga larga.

Aplicar protector solar, buscar la sombra y usar sombreros o gorras ayudará a mitigar los efectos del calor. Se aconseja estar atento a los adultos mayores y niños, quienes son más vulnerables a las condiciones extremas.

¿Dónde consultar información oficial sobre el clima en Nuevo León?

Para mantenerse informado sobre las condiciones climáticas, se recomienda consultar las fuentes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de Nuevo León.

Estas instituciones ofrecen actualizaciones constantes y emiten alertas en caso de cambios significativos en el clima para garantizar la seguridad de la población.

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