Las ‘chambitas’ de Enrique Inzunza antes de la política: ‘Trabajé en lo que se podía’

Los oficios de Enrique Inzunza antes del Senado: del campo al Poder Judicial de Sinaloa. (Cuartoscuro)

Enrique Inzunza, senador señalado por presuntos vínculos con Los Chapitos, repasó su trayectoria personal y profesional, desde los trabajos que realizó junto a su padre hasta la oportunidad que tuvo para cursar estudios universitarios y su ascenso a cargos de alto nivel en la política sinaloense.

La recapitulación de la vida del legislador morenista ocurrió en el contexto del anuncio con el que descartó competir por la candidatura a la gubernatura de Sinaloa en 2027. Inzunza afirmó que permanecerá en el Senado de la República hasta concluir su periodo en 2030.

“Esa es la responsabilidad que me otorgaron las y los sinaloenses, y la honraré, como hasta hoy, con puntualidad, compromiso y decoro, hasta su término en 2030”, escribió en su cuenta de X.

Las ‘chambitas’ de Enrique Inzunza antes de la política

Según relató, durante su infancia trabajó junto a su padre en la venta de vara blanca y palos colorados, materiales que suelen utilizarse en la construcción o como leña para el sustento familiar.

El senador aseguró que participó en labores del campo. También trabajó como boyero y vaquero “con quien me ocupara”.

“Fui sembrador de a pie y labriego (...) para echar las semillas de maíz, frijol, cacahuate y calabaza”, escribió.

Al iniciar sus estudios universitarios, señaló que desempeñó distintos oficios para cubrir sus gastos. Entre las actividades que realizó, mencionó empleos como estibador en una bodega y ayudante en una taquería.

“Trabajé en lo que se podía para pagarme la vida”, relató.

De ayudante a magistrado

Tras concluir sus estudios, Enrique Inzunza desarrolló una carrera en el Poder Judicial de Sinaloa, donde acumuló 35 años de experiencia y alcanzó el cargo de magistrado.

Entre 2008 y 2010 se desempeñó como magistrado adscrito a la Magistratura III del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. Después ocupó la presidencia del máximo tribunal estatal de 2011 a 2014.

En 2015 regresó a la Magistratura III del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa y nuevamente asumió la presidencia del órgano judicial entre 2016 y 2021.

Dejó su cargo en el Poder Judicial cuando recibió la invitación para integrarse al gobierno de Rubén Rocha Moya como secretario general de Gobierno de Sinaloa.

De acuerdo con la acusación presentada por autoridades estadounidenses, durante ese periodo presuntamente se construyó una red político-criminal con Los Chapitos, señalamientos que Inzunza rechaza.

Más adelante solicitó separarse del cargo para competir por un escaño en el Senado de la República.

El 29 de abril se hizo pública una acusación en Estados Unidos contra Enrique Inzunza y otros nueve funcionarios de Sinaloa. Desde entonces, el senador permanece en su estado natal sin ofrecer declaraciones sobre esos señalamientos.