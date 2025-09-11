¿Cuánto gastas al mes si tomas un refresco diario? Sheinbaum explica ‘impuesto saludable’

El ‘Impuesto Saludable’ pertenece al Paquete Económico 2026, donde se establece un incremento al precio del ‘chesco’ y luego de una explicación del aumento a las bebidas azucaradas, Claudia Sheinbaum hizo un cálculo de cuánto se gastan las personas si toman un refresco diario.

El incremento es por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de ciertos productos, no solo refrescos, también cigarros y hasta los videojuegos catalogados como “violentos”.

En el caso de los refrescos, Claudia Sheinbaum aseguró que el aumento no tiene el objetivo de recaudar, en cambio, es para evitar el consumo de las bebidas azucaradas en México.

Claudia Sheinbaum explicó el impuesto saludable del Paquete Económico 2026. (Fotografía: Cuartoscuro)

¿Cuánto gastas al mes por el consumo diario de una botella de refresco?

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó el ‘Impuesto saludable’ durante la conferencia matutina de este 11 de septiembre.

En su discurso señaló que los refrescos fueron los elegidos para el aumento de precios “porque se planteó principalmente para las bebidas azucaradas, que está mucho más asociado o, bueno, que hay demostración que está vinculado con el incremento de diabetes e hipertensión”.

De acuerdo con ella, el incremento del precio es de 50 centavos a las latas: “Fíjense, una lata de un refresco de una bebida azucarada tiene un costo de 20 pesos (...) adicional son 50 centavos por lata, si uno tomara una de estas latas diarias”, el total por mes, tomando en cuenta 30 días, es de 650 pesos, en lugar de los 600 que se gastan actualmente.

El aumento a las latas de refresco es de 50 centavos gracias al Impuesto Saludable. (Foto: Imágenes de Shutterstock).

Para las botellas de refresco de 600 mililitros, el aumento es de 1 peso por unidad, con un precio promedio de 25 pesos, al mes da un total de 780 pesos si se consume una diaria, contra los 750 pesos que implica comprar la misma cantidad de la bebida azucarada actualmente durante 30 días.

La presidenta de México remató el tema al decir que si compras menos, generas un ahorro, sin embargo, todavía le hace daño a tu cuerpo.

“750 pesos que estás utilizando de tu bolsillo para comprar al mes refresco (...) Si cuesta un peso más, pues son 30 pesos más, ¿no? O sea, con que dejes de comprar una de estas, dos, ya te ahorraste: en vez de 30, consumes 28. Claro que te va a seguir haciendo daño a la salud".

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, lo recaudado por el ‘Impuesto Saludable’ se destina a un fondo de salud cuyos objetivos son: “La prevención, para la investigación y para la atención de diabetes e hipertensión”.

¿Qué problemas de salud causa el refresco?

El tomar un refresco de vez en cuando podría no tener complicaciones en tu salud, pero el consumirlo continuamente tiene efectos negativos en tu cuerpo.

De acuerdo con la Universidad de Harvard, el dejar el ‘chesco’ permite que bajes de peso, pues son bebidas con altos índices calóricos y de azúcares añadidos.

Además, la misma institución educativa explicó que el dejar de tomar refresco disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Otros de los problemas que causa el refresco en tu cuerpo son los siguientes: