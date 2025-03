¿Qué pasa si tomo agua con semillas de chía en ayunas?

Los beneficios de tomar agua con semillas de chía son variados, ya que esta cuenta con una buena cantidad de vitaminas, minerales e incluso antioxidantes, además, es una buena alternativa para beber en desayuno en lugar del clásico jugo de naranja o los licuados de avena con leche.

Esto debido a que el agua de chía sola, sin azúcar ni el jugo del limón, puede aportar algunos minerales, entre los cuales destacan el calcio, zinc, fósforo, además, es una buena fuente de omega-3, de acuerdo con Medical News Today.

Y aunque puede parecer una opción poco convencional para tomar por las mañanas, debido a que es más común el café con azúcar, la infusión de canela o el licuado de manzana y plátano, los beneficios de beber el agua con semillas de chía podrían hacer que la consideres para el desayuno.

¿Cuál es la mejor hora para tomar agua con chía? Esto pasa si la bebes en ayunas

Hay quienes piensan que tomar el agua con chía les ayudará a perder peso, a reducir los niveles de azúcar y hasta mejorar el colesterol, sin embargo, debes tener en cuenta que se trata de un mito, ya que no obtendrás más ni menos beneficios por ingerir la bebida con el estómago vacío.

La nutricionista registrada Elizabeth Shaw explicó para el portal Eating Well que en realidad no es importante el orden en el que se comen los alimentos, sino la manera en la que estos se combinan dentro de una dieta balanceada y saludable.

"Para el individuo sano promedio sin ninguna condición médica específica, el orden en que se consumen los alimentos no afecta la forma en que se absorben los nutrientes", indica la experta, por lo que no pasará nada si bebes el agua con chía por las mañanas o lo haces por la noche.

La chía no tiene beneficios adicionales si se toma en ayunas. (Foto: Shutterstock)

Healthline agrega que este mito proviene de la creencia de que al comer alimentos en ayunas se obtendrán muchos más nutrientes, ya que el cuerpo los absorbe mejor; sin embargo, esta es una afirmación incorrecta.

Esto debido a que el intestino delgado, el cual se encarga de extraer los nutrientes del cuerpo, tiene 6 metros de largo: “esta enorme área de absorción facilita la digestión de los nutrientes de la comida, independientemente de si se consume en ayunas o no”.

Así que si te preguntas, ¿cuál es el mejor momento para tomar agua con chía? Este será el que tú elijas, ya que los beneficios que obtendrás con la bebida siempre serán los mismos, por lo que no importa si la tomas o no en ayunas.

O en palabras del portal especializado en salud Healthline: “no hay un momento específico para beber agua de semillas de chía y obtener los beneficios. El momento de beberla depende de tus preferencias personales”.

¿Para qué sirve tomar chía remojada en agua?

Aunque no tiene relevancia en qué momento del día tomes el agua de chía, esto no quiere decir que ingerirla no tendrá ningún beneficio, al contrario, esta bebida cuenta con diversas bondades en el organismo que han sido probados por la ciencia.

Por este motivo, a continuación te presentamos algunas de ellas, ya que la chía es una semilla muy saludable con una buena cantidad de nutrientes.

¿Para qué es buena el agua con chía? Puede ayudar a prevenir el estreñimiento

Las semillas de chía son parte de los alimentos ricos en fibra, ya que solo 28 gramos de este ingrediente puede aportar hasta 10 gramos de fibra, la cual es positiva debido a que ayuda a prevenir el estreñimiento y mantiene el tracto digestivo sano, de acuerdo con Medical News Today.

Mayo Clinic explica que este beneficio se debe a que la fibra tiene la capacidad de aumentar el peso y el tamaño de las heces, además contribuye a que se hagan más blandas, lo que facilita las evacuaciones y reduce las posibilidades de la constipación.

La chía puede tener algunos efectos positivos sobre la digestión. (Foto: Especial / El Financiero).

Además de ello, mantenerte hidratado tomando agua natural puede ser beneficioso para mantener en buen funcionamiento el sistema digestivo, ya que Healthline explica que el consumo de agua parece ser un factor de riesgo de estreñimiento.

¿Qué pasa si tomo agua con chía? Puede reducir la glucosa

Un estudio hecho en 2017 y publicado en la National Library of Medicine encontró que las semillas de chía tuvieron la capacidad de hacer más lenta la liberación de glucosa, lo que posiblemente es de utilidad para reducir el pico de azúcar en sangre que se produce tras comer.

Healthline agrega que una de las explicaciones a este efecto es que las semillas de chía son ricas en fibra, un componente que puede contribuir al control de la glucosa, lo que es beneficioso para las personas que padecen diabetes tipo 2.

La chía posiblemente ayuda a reducir el azúcar en la sangre. (Foto: Wikimedia Commons)

A pesar de ello, Medical News Today agrega que “no existen estudios que demuestren específicamente que las semillas de chía puedan ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre en pacientes con diabetes tipo 2″, por lo que se necesita más investigación.

¿Cuáles son los beneficios del agua de chía en la salud? Es buena para el corazón

Los componentes de la semilla de chía pueden actuar de manera positiva en la salud del corazón, debido a que esta es rica en fibra y omega-3, por lo que consumirla posiblemente ayuda a reducir el riesgo de padecer enfermedades del corazón, explica Healthline.

Pues una investigación publicada en la National Library of Medicine encontró que el omega-3, presente en las semillas de chía, se ha asociado con menores posibilidades de desarrollar enfermedades cardíacas, pero se requieren más estudios.

El omega-3 de la chía es posiblemente beneficioso para el corazón. (Foto: Especial)

Healthline agrega que la fibra presente en la chía puede ayudar a reducir el colesterol total y el colesterol malo en sangre, lo que es beneficioso para la salud del corazón.

¿El agua de chía ayuda a bajar de peso? Esto sabemos de sus propiedades para adelgazar

Además del té de canela o el jugo de papaya con limón, hay quienes piensan que tomando agua con chía lograrán bajar de peso y aunque puede ser de ayuda, debes tener en cuenta que no se trata de una poción mágica, pues para lograr esta meta debes llevar una buena alimentación y hacer ejercicio.

Esto se debe a que el agua con chía no te hará quemar grasas, el único beneficio es debido a su alta cantidad de fibra, debido a que puede ayudar a las personas a sentirse saciadas por más tiempo, explica Medical News Today, lo que provocará que comas menos y tengas un mejor control de las calorías.

La chía no ayuda a bajar de peso de manera milagrosa. (Foto: Wikimedia Commons)

No obstante, este portal indica que una investigación encontró que “las semillas de chía no mejoraron la pérdida de peso en comparación con un placebo”.

¿El agua con chía tiene efectos secundarios?

Recuerda que ‘todo en exceso es malo’, incluso bebidas saludables como las infusiones de manzanilla, los jugos de fruta natural y por supuesto que el agua con chía, ya que esta bebida cuenta con algunos efectos secundarios.

Malestar estomacal : la chía puede generar malestar estomacal, gases e hinchazón si se consume en exceso, debido a que se trata de un alimento rico en fibra, de acuerdo con Healthline .

: la chía puede generar malestar estomacal, gases e hinchazón si se consume en exceso, debido a que se trata de un alimento rico en fibra, de acuerdo con . Estreñimiento: este portal especializado en salud explica que si se come demasiada fibra con poca agua se tendrá como resultado la constipación. Ten en cuenta que una medida saludable es de 20 gramos de chía al día, la cual se debe combinar con una buena cantidad de agua natural.

Las semillas de chía se deben consumir de manera moderada. (Foto: Wikimedia Commons)