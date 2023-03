Reina del Pacífico ‘explota’ vs. Felipe Calderón: ‘Me debe 7 años de libertad y nadie lo castiga’

“Es muy fácil culpar, pero compruébalo”. Así acusó Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como ‘La Reina del Pacífico’, al expresidente Felipe Calderón de ser el responsable de que ella pasara más de 7 años en prisión.

En entrevista con el periodista José Luis Montenegro, Ávila Beltrán sostuvo que Calderón y su entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, le deben “mucho”.

“Felipe Calderón y Genaro García Luna me deben mucho, 7 años, 5 meses de mi vida en prisión por algo que no debía…. ¿tú crees que no me deben?

“Me deben el dolor que le causaron tan grande a mi madre, que murió de dolor y de tristeza, me deben la vida de mi madre, me deben mi libertad, me deben el daño que le causaron a mi hijo, el daño que me hicieron a mí, me deben mucho y nadie los castiga”, lamentó.

Por esta razón, afirmó que ella siempre fue inocente y dijo: “tengo la conciencia muy tranquila, no le debo nada a nadie, no le hago daño a nadie”.

Además, aseguró que Calderón “no es inocente” como se piensa tras dar a entender que sí estuvo vinculado con narcotraficantes: “Él tenía que cubrir a las personas con las que estaba aliado, junto con García Luna.

“¿Por qué no está Calderón allá adentro? ¿Tú crees que Calderón es inocente? Yo te lo aseguro que no”, enfatizó.

Incluso, señaló que entre los capos se decía que García Luna era “un corrupto, asesino y secuestrador”. Sandra Ávila recordó que fue “apodada” como ‘La Reina del Pacífico’ después de que el Gobierno de Calderón libró una orden de aprehensión contra ella: “cuando se me gira la orden de aprehensión, se me gira con ese nombre”.

¿De qué ha acusado la ‘Reina del Pacífico’ a Calderón?

En agosto de 2022, Sandra Ávila Beltrán acusó al expresidente Felipe Calderón de enriquecerse gracias a sus vínculos con el narcotráfico y de fabricarle un delito para salvaguardar su figura presidencial.

“Fui su chivo expiatorio y me fabricó un delito para sentirse un buen presidente, un buen mexicano, cuando él colaboraba directamente con cárteles mexicanos, mucha de su fortuna que tiene ahora que goza su esposa y su familia es del narcotráfico”, refirió Ávila Beltrán.