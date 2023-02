Calderón sobre culpabilidad de García Luna: ‘Soy el presidente que más ha actuado vs. narco’

Felipe Calderón habló sobre el veredicto contra García Luna, y dijo que 'no demerita' su lucha contra el narcotráfico. (Especial)

El expresidente Felipe Calderón se pronunció respecto al veredicto del jurado contra Genaro García Luna, quien fuera su secretario de Seguridad mientras gobernó México y señalado por nexos con el crímen organizado, y luego de horas de silencio, insistió que él no pactó con criminales y no usó la Presidencia para abogar por sus intereses.

En una carta lanzada la noche de este martes 21 de febrero, Calderón dijo que la resolución del jurado estadounidense se utiliza para atacarlo, además de pedir a los mexicanos que no se distraigan de temas relevantes para la seguridad hoy día, como el robo y extorsión.

La justificación del exmandatario panista consta de nueve puntos en los que ‘presumió' el resultado de su lucha contra el crímen organizado, misma que el gobierno actual consideró en repetidas ocasiones como un “baño de sangre”.

‘Lo volvería a hacer’, advierte Calderón

“He sido el presidente que más ha actuado contra la delincuencia organizada. Luché por construir un auténtico Estado de Derecho”, pronunció la carta de Calderón, enalteciendo su estrategia de seguridad, que actualmente es criticada por los sobornos que recibió García Luna del crímen organizado.

Además, el exmandatario dijo que él sí cumplió e hizo cumplir la constitución al defender a las familias mexicanas “con toda la fuerza del Estado, y lo volvería a hacer, porque es lo correcto”.

Además remarcó que la resolución contra García Luna “no demerita” la lucha de miles de soldados durante su gestión.

Esta no es la primera vez que se desmarca del caso de Genaro García Luna; sin embargo, las decenas de testimonios que ‘embarraron’ a su gobierno dados a conocer desde el 23 de enero cuestionan la veracidad de las declaraciones del mandatario que venció a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2006.

4T no le cree a Felipe Calderón y busca investigarlo

Mario Delgado, líder de Morena, dijo que exigirán a las autoridades mexicanas una investigación sobre el caso García Luna en México, con la finalidad de indagar sobre la posible participación de Felipe Calderón en los sobornos recibidos por el crimen organizado.

“La pregunta obligada, sin duda, es ¿Sigue Calderón con su teoría de que él no estaba enterado? ¿De verdad no sabía cómo su subalterno, encargado de todo el tema de la seguridad, estaba actuando a favor de un grupo criminal, el presidente de la República, no estaba enterado? ¿Le seguimos creyendo a Calderón?”, dijo Delgado.

“Calderón sabía de los vínculos de García Luna con el ‘Chapo’ Guzmán, porque el propio Calderón los tenía. Calderón terminará en prisión que es donde debe estar”, expresó el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña.

