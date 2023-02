¿Y Felipe Calderón? Noroña acusa que el expresidente no está en México

El diputado por el Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de la Unión, Gerardo Fernández Noroña, acusó al expresidente Felipe Calderón Hinojosa de “llevar meses fuera del país”, esto, en sus palabras, por “tener miedo”.

En plenaria, el diputado señaló que quien fuera presidente de México de 2006 a 2012, “lleva meses fuera del país” y de acuerdo a su intervención, el exmandatario panista, estaría en Indonesia.

“¿Tendrá temor, tendrá preocupación?, ¿Se habrá ido a un país donde no haya acuerdo de extradición, por aquello de que ve las cosas muy complicadas?”, cuestiona en su discurso Fernández Noroña, antes de señalar que los fiscales del juicio contra Genaro García Luna, “redujeron el tiempo del juicio”, afirmando que “están preocupados por todo lo que está saliendo ahí”.

“Así como Calderón sabía, la DEA sabía, la CIA sabía, Obama sabía, ¡son una bola de hipócritas”, aseguró el diputado, que ya se ha referido al tema de Felipe Calderón y Genaro García Luna en intervenciones recientes.

‘Calderón debe ser procesado’: Gerardo Fernández Noroña

En entrevista con El Financiero en semanas recientes, el legislador del PT señaló que el exmandatario mexicano debería ser procesado tras el juicio contra Genaro García Luna.

Según sus dichos, ‘el gobierno de Felipe Calderón favorecía a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, porque ese era su nivel de dependencia y de lacayo con Estados Unidos”, acusó.

“¿Cómo no va a saber? Si no sabía era un inutil”, acusó Noroña entonces, quién además señaló que aunque la mayoría de funcionarios allegados a García Luna ya están presos, falta procesar a Felipe Calderón; sin embargo, no depende del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino de las fiscalías, quienes deben denunciar y son independientes.