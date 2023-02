¿Le seguimos creyendo? La 4T exige que Felipe Calderón explique el actuar de García Luna

Después de que un jurado en Nueva York declarara culpable a Genaro García Luna por cinco delitos, en México, integrantes de la 4T indicaron que el expresidente Felipe Calderón debe una explicación sobre el actuar de su secretario de Seguridad.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, indicó que con la determinación del jurado en Estados Unidos se ha comprobado la traición de Genaro García Luna y Felipe Calderón a las instituciones mexicanas y a la historia del país.

“La pregunta obligada, sin duda, es ¿Sigue Calderón con su teoría de que él no estaba enterado? ¿De verdad no sabía cómo su subalterno, encargado de todo el tema de la seguridad estaba actuando a favor de un grupo criminal, el presidente de la República, no estaba enterado? ¿Le seguimos creyendo a Calderón?”, dijo Mario Delgado en conferencia de prensa.

Asimismo, el tema de García Luna llegó a la Cámara de Diputados, donde legisladores de la 4T celebraron la determinación del jurado sobre García Luna y se lanzaron en críticas sobre Felipe Calderón.

Y aunque el tema no estaba en la agenda del día, los integrantes de Morena y el PT encontraron la manera de hablar sobre García Luna, mientras que Movimiento Ciudadano criticó a la 4T por el hecho y los diputados del PAN abandonaron el salón de sesiones.

Uno de los críticos fue Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, quien recordó que hace 14 años le dijo de frente al entonces secretario de Seguridad que era un criminal y señaló que la ley ahora deberá juzgar al exmandatario Calderón.

“¿Dónde se va a meter Acción Nacional después de la resolución? No pueden alegar persecución política, no pueden alegar absolutamente nada. Se está juzgando a una pandilla de criminales que usurparon la Presidencia de la República y que desde ese lugar que usurparon hicieron la canallada de decir que declaraban una guerra contra el narco, para combatir a los grupos criminales contrarios al ‘Chapo’ Guzmán.

“Calderón sabía de los vínculos de García Luna con el ‘Chapo’ Guzmán, porque el propio Calderón los tenía. Calderón terminará en prisión que es donde debe estar”, expresó Noroña.

García Luna, ejemplo de que presidencia de Calderón fue controlada por grupos delictivos

El exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, declarado culpable por delitos relacionados con el narcotráfico por un jurado de Estados Unidos, representa el ejemplo de que los grupos delictivos controlaron la Presidencia de México, afirmó el presidente del Senado, Alejandro Armenta.

El legislador poblano celebró que se haga justicia en el caso de García Luna, quien fue declarado culpable de cinco cargos que se le imputan en la Unión Americana.

“Qué bueno que se haga justicia. Los mexicanos nos merecemos que quienes nos gobiernan lo hagan con pulcritud en el ejercicio de su función.

“Genaro García Luna es el ejemplo de ese presidencialismo que se puso de rodillas frente a los grupos delictivos. La presencia de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública representó el control de los grupos delictivos de la Presidencia de México. Lamentablemente. Y qué bueno que se haga justicia”, declaró.

Con información de Eduardo Ortega