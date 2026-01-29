¿Soborno? Investigan regalo de Suiza a Trump: Recibió un Rolex y oro antes de reducir aranceles

El senador Ron Wyden pidió investigar los regalos que recibió Donald Trump de empresarios suizos antes de anunciar una reducción de aranceles al país. (Fotoarte: El Financiero / Crédicto: Shutterstock)

El senador estadounidense Ron Wyden solicitó un relato detallado sobre la aceptación, por parte de Donald Trump, de un reloj de mesa Rolex y una barra de oro de un kilogramo entregados por empresarios suizos, poco antes de que el entonces presidente redujera los aranceles que había impuesto previamente a Suiza.

El demócrata por Oregón también preguntó al Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, si los regalos —que Trump aceptó como donaciones para su biblioteca presidencial— violaban las leyes que regulan la recepción de obsequios por parte de funcionarios públicos. Wyden presentó la solicitud en una carta fechada el 28 de enero, a la que tuvo acceso Bloomberg.

Wyden planteó una serie de interrogantes, entre ellas si los negociadores suizos informaron a Greer sobre los regalos antes o después de entregarlos a Trump, así como qué funcionarios estadounidenses recomendaron reducir la tasa arancelaria.

Aceptar regalos de “valor monetario significativo de importantes empresas suizas” días antes de que Trump acordara reducir la tasa arancelaria aplicada a Suiza a más de la mitad “crea un aparente conflicto de intereses y posibles violaciones de la cláusula de emolumentos de la Constitución de Estados Unidos”, escribió Wyden, el demócrata de mayor rango en el Comité de Finanzas del Senado.

Casa Blanca asegura que reducción en aranceles fue por acuerdo comercial con Suiza

Un portavoz de la Casa Blanca señaló que Trump cerró el acuerdo debido a que Suiza aceptó reducir barreras comerciales e invertir en Estados Unidos.

“El único interés especial que guía la toma de decisiones del presidente Trump es el mejor interés del pueblo estadounidense, y cualquier sugerencia en contrario es completamente infundada”, afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, en una declaración enviada por correo electrónico.

Suiza quedó sorprendida en agosto pasado cuando Trump impuso un arancel de 39 por ciento, el más alto aplicado por Estados Unidos a un país desarrollado, bajo el argumento de un desequilibrio comercial que el entonces presidente calificó como injusto. La medida llevó a la economía suiza, dependiente de las exportaciones, a su primera contracción en más de dos años.

Diplomáticos suizos intentaron persuadir a la Casa Blanca para que reconsiderara la decisión antes de que un grupo de empresarios organizara una reunión en noviembre en el Despacho Oval, donde entregaron el reloj Rolex y el lingote de oro grabado. Menos de dos semanas después, Trump aceptó reducir los aranceles a 15 por ciento.

Con el reciente aumento en el precio del oro, el lingote de un kilogramo tiene un valor superior a 170 mil dólares.

Los exportadores suizos expresaron alivio y algunos analistas destacaron la capacidad diplomática de los líderes empresariales que participaron en la reunión, quienes aseguraron actuar a título privado. Incluso recibieron un “agradecimiento” de la principal funcionaria comercial de Suiza, Helene Budliger Artieda.

Legisladores suizos pidieron investigar regalos a Trump

Otros observadores advirtieron la posible apariencia de un quid pro quo inapropiado. En noviembre, dos legisladores suizos solicitaron al fiscal general de su país analizar si los regalos constituían un soborno a funcionarios extranjeros.

La Fiscalía General indicó que revisaría las solicitudes, aunque aclaró que ello no implicaba necesariamente la apertura de una investigación. Dicha revisión continúa, según un portavoz de la fiscalía.

Un portavoz de MKS-Pamp, la empresa de metales preciosos, afirmó que los regalos se entregaron a la Biblioteca Presidencial en pleno cumplimiento de las leyes de Estados Unidos y Suiza, con la aprobación del asesor ético de la Casa Blanca.

La carta de Wyden a Greer se da mientras el país espera una resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la legalidad de los gravámenes introducidos por Trump el año pasado.

El receso de un mes del tribunal, que inició esta semana, mantiene vigentes dichas medidas, con un costo para los importadores superior a 16 mil millones de dólares mensuales, de acuerdo con datos del gobierno federal.

Wyden también criticó el discurso de Trump en el Foro Económico Mundial de Davos la semana pasada, donde afirmó que decidió imponer el arancel adicional a Suiza tras una llamada telefónica con la entonces presidenta Karin Keller-Sutter porque “simplemente me irritó”.

El legislador señaló que estas declaraciones generan dudas sobre el origen de la medida y su justificación oficial.

“El público estadounidense, así como los importadores y consumidores que pagan los aranceles, tienen derecho a un gobierno que aplique una política comercial en beneficio del interés público y no con base en los caprichos del presidente”, escribió Wyden a Greer.