¿Qué esperar de la economía de México en 2026?

La semana pasada escribí en estas páginas que la economía mexicana tuvo un débil desempeño en 2025. Efectivamente, el crecimiento del PIB se ubicará por debajo de la tasa de crecimiento potencial y, además, habría significado un crecimiento per cápita negativo. Ante esto, ¿qué podemos esperar para este año?

Hay razones para pensar que en 2026 la situación mejorará respecto a lo observado el año pasado. Primero, porque la incertidumbre alrededor de la relación comercial con Estados Unidos debe ser menor. Hace un año, en febrero, la amenaza era que México enfrentaría aranceles de 25% para todas sus exportaciones al vecino del norte. Hoy, si bien México enfrenta algunos aranceles sectoriales, alrededor de 85% de las exportaciones se realizan sin aranceles y, además, México enfrenta uno de los menores niveles de proteccionismo para exportar a Estados Unidos en el mundo.

Esta menor incertidumbre debería llevar a que la inversión tenga una mejor dinámica este año, si bien no alcanzará todo su potencial debido a que persiste la incertidumbre que ha traído la reforma judicial.

Por otra parte, la política fiscal será menos restrictiva. El año pasado, el gobierno –acertadamente, en mi opinión– implementó un proceso de consolidación fiscal reduciendo el déficit de 5.7 a 4.3% del PIB. En 2026 no habrá un cambio significativo en la postura fiscal, por lo que no se tendrá el viento en contra que se observó el año pasado.

Por lo que toca a la política monetaria, esta ya se encuentra en un rango de neutralidad, mientras que prácticamente todo el año pasado se mantuvo en terreno restrictivo. Otro viento en contra que amainará.

Estos tres ajustes deberían llevar a un rebote de la inversión y, por tanto, a una mayor creación de empleo y a un mejor desempeño del consumo. El crecimiento podría ubicarse entre 1 y 2%, el cual, si bien es mejor que el del año pasado, es todavía débil.

Sin duda, el factor más relevante para la economía mexicana este año será el proceso de revisión del T-MEC. Creo que el escenario más probable es que el tratado subsista, aunque es posible que no sea renovado por otros 16 años. Me parece que seguirá vigente en gran parte porque el sector privado de Estados Unidos se ha mostrado abrumadoramente a favor del mismo. Entre los hombres de negocios estadounidenses existe conciencia de que para ser competitiva, su economía necesita contar con México en sus cadenas de suministro. Prueba de ello es que se trata del único acuerdo comercial en el que se sigue permitiendo la exportación sin aranceles de un porcentaje relevante de bienes.

Ello no quiere decir que el proceso de revisión será sencillo. Por el contrario, el gobierno de Estados Unidos ha manifestado su inconformidad en varios temas en los que considera que México viola el acuerdo: ineficiencias e incertidumbre en procesos aduanales; disputas en temas agroalimentarios (como la prohibición del uso del glifosato y granos genéticamente modificados); deficiencias en el marco jurídico de protección a la propiedad intelectual; y violaciones en el sector energético al establecer la prevalencia de empresas estatales como la CFE. Por otra parte, también es evidente que Estados Unidos viola el acuerdo con la imposición de aranceles sectoriales.

En cuanto a la inflación, veremos un aumento en el primer trimestre debido a la imposición de impuestos a alcohol, tabaco y bebidas azucaradas, así como de los aranceles a importaciones provenientes de países con los que no tenemos tratados de libre comercio (notoriamente, China). Sin embargo, este aumento debería ser de una sola vez y por tanto diluirse a lo largo del año. En BBVA estimamos que la inflación cerrará el año en niveles similares a los actuales.

Este repunte inflacionario probablemente resultará en una pausa al proceso de relajación monetaria del Banco de México. No obstante, hacia el segundo trimestre, en un contexto de bajo crecimiento económico, tipo de cambio fuerte e inflación descendente, debería existir espacio para realizar algunos recortes adicionales, llevando la tasa de interés a un nivel terminal cercano a 6.5%.

En síntesis, 2026 apunta a ser un año de crecimiento mayor al de 2025, apoyado por una menor incertidumbre comercial y por condiciones macroeconómicas menos restrictivas. Sin embargo, el crecimiento seguirá siendo bajo y vulnerable a choques externos, en particular a la evolución del proceso de revisión del T-MEC y al desempeño de la economía estadounidense.