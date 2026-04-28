FEMSA impulsa segunda edición de “Juntas en la Ruta” para sumar mujeres al transporte de carga

afianzar la inclusión y la equidad en el transporte.

En línea con su compromiso con la equidad de género y el desarrollo de talento en sectores estratégicos, Coca-Cola FEMSA anunció la apertura de la segunda edición de su programa “Juntas en la Ruta”, enfocado en capacitar y profesionalizar a mujeres como operadoras de transporte de carga pesada en México.

Para esta segunda edición, FEMSA anunció que ponto anunciará la apertura de la convocatoria, así como una alianza con la armadora Scania México con el objetivo de elevar los estándares de capacitación, seguridad y profesionalización.

Marco Ávila, director de Transporte de Coca-Cola FEMSA México, señaló que el desarrollo del talento es fundamental para construir una industria más sólida y una sociedad más equitativa. “Con la segunda edición de ‘Juntas en la Ruta’ reafirmamos nuestro compromiso de abrir más oportunidades para que las mujeres se integren, crezcan y lideren en el transporte, un sector clave para el país y para nuestra operación”.

Por su parte, Alejandro Mondragón, presidente y CEO de Scania México, destacó que ampliar el acceso de las mujeres al empleo formal en el transporte beneficia a toda la cadena productiva.

“Cuando abrimos oportunidades con capacitación de calidad, no solo ganan ellas: gana la industria y gana México”.

Formación integral y reducción de barreras

El programa, mantendrá un esquema de apoyo integral para las participantes, que contempla:

Cobertura de colegiaturas

Beca económica

Alimentación

Exámenes médicos

Gestión de licencias

Con ello, se busca eliminar barreras de entrada y facilitar la incorporación profesional de más mujeres al autotransporte.

Juntas en la Ruta II en alianza con Scania” entra en una fase de consolidación.

Transporte con enfoque de inclusión

Con “Juntas en la Ruta II”, Coca-Cola FEMSA refuerza su estrategia de sostenibilidad y talento, mientras contribuye a atender uno de los principales retos del sector: la falta de operadores calificados.

La segunda edición también apunta a incrementar la participación femenina en la economía formal y acelerar la transformación de una industria históricamente dominada por hombres.

Cabe destacar que la iniciativa nació como un esfuerzo conjunto entre la Dirección de Transporte de Coca-Cola FEMSA, la Asociación de Mujeres Operadoras (AMO) y el CECATI 37, convirtiéndose en la primera empresa privada de autotransporte de carga en México en desarrollar un esquema de formación especializado para mujeres en este segmento.

Durante su primera edición, más de mil mujeres mostraron interés en participar. Tras un proceso de selección, solo diez aspirantes fueron elegidas por sus aptitudes y potencial de desarrollo, de ellas, nueve concluyeron el proceso de formación y ocho se integraron posteriormente a Coca-Cola FEMSA.

Actualmente, cinco de ellas continúan activas en la compañía como operadoras de patio en Planta Pilares, lo que, según la empresa, confirma la viabilidad del modelo y su impacto en la incorporación de talento femenino al sector.