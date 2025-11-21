Trabajadores de limpieza del IPN protestan por falta de pagos: ¿Qué calles están cerradas en CDMX?

La Calzada México-Tacuba permanece afectada por las manifestaciones de trabajadores del IPN. (OVIAL)

¿Viernes de caos vial en la Ciudad de México? Trabajadores de limpieza del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizan una manifestación en el cruce de la Calzada México-Tacuba para exigir el cumplimiento de sus pagos atrasados.

Al menos 250 empleados mantienen bloqueada la zona y llevan pancartas con sus principales exigencias.

En tanto, se mantiene el bloqueo por manifestantes en ambos sentidos de la Calzada México-Tacuba y las laterales de Circuito Interior. La alternativa es Avenida Marina Nacional e Insurgentes.

Los empleados salieron a manifestarse usando sus uniformes para gritar consignas que denuncian el adeudo en salarios desde hace un mes.

¿Cuáles son las calles afectadas por manifestaciones hoy 21 de noviembre?

En redes sociales circulan videos de automovilistas que regresaron en sentido contrario al encontrar el bloqueo en las laterales de Circuito Interior, esquina con la Calzada México-Tacuba en CDMX.

Por dicha movilización, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realiza un corte preventivo en Avenida Ribera de San Cosme al Poniente, a la altura de Naranjo. La alternativa vial es maestro Antonio Caso, según la cuenta de Orientación Vial de la SSC.

Los empleados también bloquearon los alrededores de la Avenida Instituto Politécnico Nacional con Avenida Montevideo, en la alcaldía Gustavo A. Madero; sin embargo, esta vialidad ya fue reabierta.

Por esa razón, la Línea 6 del Metrobús suspendió el servicio en Instituto Politécnico Nacional, pero la circulación fue reabierta y opera con normalidad, pero con retrasos.

¿Qué otras manifestaciones hay este viernes 21 de noviembre?

Además de la manifestación de los empleados de limpieza del IPN, la agenda de la SSC detalla que a las 12:00 horas se reunirá un grupo de personas en la Glorieta de Insurgentes de la Línea 1 del Metro CDMX.

Dicha movilización está denominada como la ‘Marcha del Silencio’ para exigir un encuentro público con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por la destitución de la rectora, así como la dignificación de condiciones académicas y laborales en la Universidad Pedagógica Nacional.