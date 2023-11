Ingrid Coronado habla sobre las dificultades que enfrentó tras divorcio de Fernando del Solar

A casi año y medio de la muerte de Fernando del Solar, Ingrid Coronado compartió una serie de situaciones que vivió tras divorciarse del conductor de televisión en 2015, mismas que incluyen críticas y hasta problemas financieros.

Coronado ofreció una conferencia en días pasados titulada Enciende Tu Vida, Descubre tu Propósito, donde compartió algunos de los aprendizajes que ella misma ha experimentado gracias a sus vivencias.

“Justo creando esta conferencia (…) es cuando descubrí que ya sé cuál es mi propósito, y que mi propósito fue el regalo que me dio la experiencia más dura y más injusta de mi vida, y eso es algo que nunca me había puesto a pensar, que siempre hay cosas buenas de cada una de las cosas que nos pasan”, señaló la conductora de TV a Sale el Sol.

Ingrid Coronado comparte difíciles momentos después de divorciarse de Fernando del Solar

Uno de los momentos más complicados en la vida y carrera de Ingrid Coronado fue separarse de Fernando del Solar, quien años atrás reveló que padecía linfoma de Hodgkin.

Tras darse a conocer su divorcio, la también locutora señaló que fue severamente criticada, algo con lo que no quería quedarse y en múltiples ocasiones, antes y después de la muerte del argentino, se defendió de sus detractores.

Ingrid Coronado fue sumamente criticada tras divorciarse de Fernando del Solar. (Foto: Instagram @ingridcoronadomx)

“No me esperé a que él no estuviera, yo lo hice desde el principio (defenderme) pero es que nadie me creyó, ahí es donde está la diferencia. Ahora que ven lo que he hecho con mi vida (…) que han visto quién soy yo y cuando ha sido necesario lo he demostrado, incluso con documentos, es cuando he empezado a recuperar incluso mi credibilidad, pero no quiere decir que yo me haya esperado, desde el principio lo dije”, sentenció.

Una de las situaciones más complicadas fue la crisis financiera que enfrentó Coronado, misma que abordó en su plática.

“Llegó un momento en que tenía 357 pesos en mi cuenta, ¿cómo es posible? Si a mí la abundancia me perseguía, si según era la consentida”, le dijo a su audiencia, que la escuchaba atentamente.

Ingrid Coronado recuerda con cariño a Fernando del Solar, a pesar de todo

Tras compartir algunos de los difíciles momentos que vivió después de su segundo divorcio, Ingrid aseguró que, pese a ello, recuerda con cariño a Fernando del Solar.

Ingrid Coronado y Fernando del Solar eran grandes amigos, cuando le ofrecieron un programa matutino ella pidió que él fuera conductor a su lado. (Foto: Cuartoscuro.com).

“Lo recuerdo todos los días porque lo veo en mis hijos, mis hijos tienen cosas de él y, honestamente, lo que mis hijos tienen de él son las cosas que me llevaron a enamorarme de él”, reveló la escritora.

Ingrid Coronado y Fernando del Solar tuvieron dos hijos en común: Luciano y Paolo, mismos a los que la conductora y conferencista ha buscado proteger desde siempre de “este tipo de información que les podía hacer tanto daño”.

“A lo mejor algo deben de haber visto, pero ellos saben quién soy, y yo soy quien los ha acompañado en cada uno de los procesos de su vida. No me preocupa en lo absoluto el hecho de que pudieran ver información sobre todo ahora, porque son unos chavos seguros, felices, no es algo que me preocupe en absoluto”, agregó Coronado, de 49 años.