¿Angélica Vale revisaría celular de su pareja? Esto dijo tras divorcio de Otto Padrón y supuesta infidelidad

Angélica Vale está en contra de revisar el celular de la pareja... salvo que haya dudas de infidelidad.

Angélica Vale se divorcia de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio, y derivado de la noticia surgieron múltiples ‘teorías’ en redes sociales, como la de una supuesta infidelidad, tema que abordó la actriz y conductora recientemente.

En su programa de radio, uno de sus seguidores puso sobre la mesa el tema de infidelidad al compartir un problema que enfrenta con su esposa. Sobre la misma, ‘la Vale’ dio su opinión, sin aludir a su situación personal precisamente.

Temas como la confianza y comunicación son otros que aborda en el mismo bloque, donde a título personal considera hasta dónde se puede perder la confianza en una relación de pareja.

¿Guardar conversaciones viejas es sinónimo de infidelidad? Angélica Vale opina

En la sección ‘Ayúdame’ de su programa de radio, Angélica Vale leyó el mensaje que les envió uno de sus seguidores para que le ayuden con su situación.

“Mi esposa revisó mi teléfono y encontró conversaciones viejas de antes de que anduviéramos. No le fui infiel, pero sí había mensajes coqueteando de hace años; ella dice que el pasado también duele. Yo ya hice todo para mejorar, pero ahora no me quiere ni ver”, lee la conductora.

Angélica Vale tocó el tema de la infidelidad en su programa de radio. (Cuartoscuro)

Acto seguido, se escucha la opinión de otra seguidora del programa, quien asegura que el hombre debía borrar las conversaciones pasadas si ya tiene pareja, pues es innecesario guardar algo así porque puede lastimar a su pareja.

La hija de Angélica María le dio la razón a la seguidora, y secundó que no tiene caso guardar conversaciones con una persona del pasado. “Sí duele (ver algo así en el celular de la pareja). Te digo, yo no creo que le hayan dolido las conversaciones, sino que todavía las tuvieras (…) ¿para qué las quieres?”, cuestiona.

¿Qué opina Angélica Vale sobre revisarle el celular a la pareja?

En cuanto al hecho de que la esposa le haya revisado el celular a aquel hombre, la hija de Raúl Vale considera que no es correcto si él no le dio algún motivo para desconfiar.

Sin embargo, no está totalmente en desacuerdo con esta práctica, pues considera que sí podría hacerlo en caso de que le dieran razones para sentir desconfianza.

“¿Le habrá dado razones para revisarle el celular? Porque luego, si no da razones, no tienes por qué revisarle nada. Cuando te empiezan a dar razones (hace una pausa) podría ser”, expresa.

Angélica Vale reacciona a rumores de infidelidad tras su divorcio de Otto Padrón

Hace algunas semanas, se rumoró que la razón del divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón, quienes se casaron en 2011 y tienen dos hijos en común, sería una supuesta infidelidad de la conductora con el bailarín Julio Ramírez, a quien conoció en la obra Vaselina y con el que coincidió en otros proyectos.

Al respecto, dijo que no dará detalles porque en esta etapa del proceso del divorcio no lo considera prudente, pero aseguró que lo hará cuando crea adecuado, y lamenta que surjan ese tipo de rumores.

“No voy a hablar, no porque no tenga como defenderme; primero, porque mis abogados me han dicho que no hable, y dos, porque yo nunca estaba en escándalos. Ya me tocará a mi momento de hablar, de decir mi versión, las razones por las cuales llegamos a tomar esta decisión tanto Otto como yo”, expresó en su mismo programa de radio hace unos días.