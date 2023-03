Para que no se lleven la democracia a “La Chingada”

EL AUTODESTAPE DE Gustavo de Hoyos como aspirante a la candidatura presidencial solo tomó por sorpresa a los neófitos del análisis político.

Al interior de las organizaciones Sí por México, Alianza Opositora y organismos empresariales, era “una pichada cantada”.

Mucho antes de las marchas contra el Plan B, Gustavo y los líderes del PAN, PRI y PRD elaboraron un plan de acción que consideraba que un representante, o dos de la sociedad civil, buscaran la candidatura.

Los aspirantes naturales para “destaparse” eran Claudio X. González, quien próximamente hará lo mismo, no lo descarte, y, precisamente, De Hoyos.

Se sabe que éste último tiene prácticamente armada la estructura de su precampaña que le va a permitir recorrer el país y dar a conocer su propuesta de gobierno.

Los centros patronales que la Coparmex tiene en el país le van a dar cobijo y promoción, que arranca con una gira nacional de la mano de una cincuentena de asociaciones civiles que difundirán sus propuestas.

Gustavo de Hoyos es uno de los empresarios opositores a las propuestas de Andrés Manuel López Obrador y del gobierno de la 4T desde que fue dirigente del sindicato patronal, del 2016 al 2020.

Autor intelectual y material del Sí por México, y uno de los principales impulsores del gobierno de coalición para la elección del 2024, es el primer candidato ciudadano que saca la cabeza.

Está irrumpiendo con una campaña política disruptiva en materia de empleo, salud y relaciones internacionales, con un mensaje de abrir el debate de la pena de muerte para delincuentes y combatir la inseguridad.

Es lo que más ha llamado la atención y molestado a algunos opinadores, pero en los próximos días conoceremos propuestas novedosas en materia educativa, salarial y de reforma judicial.

En la primera etapa de la precampaña, De Hoyos quiere “polarizar” y poner en la mesa la agenda ciudadana. Y también caminar con el PRI, PAN y PRD, con los órganos ciudadanos y con los ciudadanos de a pie.

Pero la madre de todas las batallas la va a dar en torno a los criterios para alcanzar la candidatura única de oposición. Estamos muy lejos de ella y no hay certeza que se vaya a lograr.

Y es que hay organizaciones como Movimiento Ciudadano y su líder, Dante Delgado, que camina con la coalición opositora en algunos temas, pero en ocasiones da la impresión que le hacer el trabajo sucio a la 4T.

Por otro lado el resquebrajamiento del PRI en dos fracciones, la de Alejandro “Alito” Moreno y la de Miguel Ángel Osorio Chong, aunado a un PAN que al menos en el Estado de México, con un Enrique Vargas que no se ve muy entusiasta, minan ese avance.

EN SU AFÁN de sepultar a la oposición y asegurarse la victoria en las elecciones del 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere llamar a cuentas al expresidente Carlos Salinas de Gortari. El pretexto es el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que ayer cumplió 29 años, expediente que se reabrió con la intención de demostrar que fue un crimen de Estado. La Fiscalía General de la República, que comanda Alejandro Gertz Manero, integra las primeras carpetas de investigación y muy pronto empezará a llamar a los principales actores de aquella trama. Uno es Manlio Fabio Beltrones, que la noche de aquel fatídico 23 de marzo como gobernador de Sonora presenció uno de los primeros interrogatorios a Mario Aburto en una casa de seguridad de Tijuana. La familia y defensa del sentenciado aseguran que nunca se pudo acreditar el estudio del Protocolo de Estambul, relativo al sometimiento de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes con los que, aseguran, obligaron a Aburto a autoinculparse con lo que se validaría la versión del “asesino solitario”. La 4T, ahora, les concede ese derecho que les negaron.

A PROPÓSITO DE priístas, Alejandro Moreno empezó a pavimentar su entronización en la presidencia del Partido Revolucionario Institucional hasta pasadas las elecciones federales del 2024. “Alito” quiere llevar la voz cantante en la selección del candidato presidencial de su partido, o de una eventual alianza con el PAN y el PRD, así como la construcción de los liderazgos en las cámaras de senadores y diputados porque sabe que la gobernabilidad del país se va a dar en el Congreso y no tanto en la Presidencia, donde da por hecho que Morena la va retener. Su primer ficha es el acapulqueño Manuel Añorve, quien desplazó a Miguel Ángel Osorio Chong en la coordinación del rebaño tricolor en el Senado. Pero trae más canicas. Apunte nombres como Héctor Astudillo, Rolando Zapata, Miguel Alonso Reyes, José Calzada y, marcadamente, Manlio Fabio Beltrones, mentor, por aquellas cosas raras de la vida, de Añorve.

TIC, TAC, TIC, tac. La hora de la renuncia de Marcelo Ebrard a la Secretaría de Relaciones Exteriores cada vez se acerca más. Se dice que lo hará pasada la Semana Santa y que para que su precampaña agarre tracción se montará en la campaña de Delfina Gómez, candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México. Son dos nombres los suenan como posibles relevos del Canciller, que esta semana intensificó su promoción y gritó a los cuatro vientos que quiere ser Presidente de la República. Apunte al embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, y al subsecretario para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga. De hecho éste representó ayer de última hora a México en la XVIII Cumbre Iberoamericana de República Dominicana.

LÁZARO CÁRDENAS BATEL es otro que algunos ven con las suficientes cartas para ser Canciller, aunque también lo candidatean para la jefatura de la CdMx. Pero ni lo uno ni lo otro. El nieto del general no rompió abruptamente con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, pero sí tomó la decisión de desmarcarse del tabasqueño y de su gobierno. Nada de sombrerazos con su salida de la Coordinación de Asesores de la Presidencia, pero sí un digno retiro. Cárdenas Batel fue un leal y respetuoso, muy respetuoso colaborador de López Obrador. Por lo mismo, no aceptó el maltrato público que su jefe dio a su padre, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y optó por entregar en calidad de irrevocable su renuncia al inquilino de Palacio Nacional.

CUANDO EN ENERO de 2019 Arturo Zaldívar rindió protesta como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se encontraba tomada por una manifestación que impedía el acceso al personal y usuarios. En ese momento 63% de la ciudadanía no confiaba en el máximo tribunal. En octubre del 2020 la percepción negativa se redujo 11 puntos: 55% de la población manifestó confiar en el trabajo de la Corte. Para mayo de 2021, una vez promulgada la reforma judicial, la impresión positiva llegó a 60% y ocho meses después, enero de 2022, tras la toma de protesta de más de 80 juezas como resultado del primer concurso exclusivo para ellas, la percepción positiva saltó a un 63%. Al término del mandato de Zaldívar el porcentaje positivo se situó en un 58%.

“TU INFORMACIÓN PATÉTICA, no he hablado con ella (Alejandra del Moral), no la conozco”, nos escribió ayer Hugo Scherer, el afamado publicista, a propósito de las versiones que circulan sobre su supuesta incorporación a la campaña de la candidata del PRI, PAN y PRD a la gubernatura del Estado de México. En esa misma línea nos informan que en Coahuila, el también candidato de la Alianza Va Por México, Manolo Jiménez, está fichando a otro prestigiado estratega publicitario, el español Antonio Sola, el creador de la frase “AMLO es un peligro para México”. La contratación de estos costosos personajes ponen muy en duda los supuestos acuerdos para que Morena se quede con el Edomex y deje pasar el gobierno de Coahuila.

EN NAYARIT EL SNTE hará valer el lema de su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, de “uno somos todos y todos somos uno”, para luchar en contra de Miguel Ángel Navarro Quintero, a quien ha llamado “desgobernador” de esa entidad por su pretensión de afectar a los jubilados del Estado. Los trabajadores de la educación se quejan de que, a partir de que tomó posesión, se ha dedicado a golpear a este sector. Uno de los casos más lamentables es su reforma al sistema de pensiones, que afecta tanto los ingresos como los derechos de quienes han dedicado su vida al servicio de la escuela pública en Nayarit. Por eso el SNTE, a nivel estatal y nacional, dará la lucha por sus agremiados.