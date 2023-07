Monster Fest, obra de teatro en Los Pinos y otros planes en la CDMX del 7 al 9 de julio

¡Ya está aquí el segundo fin de semana de julio! Si aún no tienes planes en la Ciudad de México, te contamos las actividades y eventos que podrás disfrutar.

¿Ya sabes qué ver en el cine? Este fin de semana puedes ir con toda la familia a disfrutar de la nueva cinta de Dreamworks llamada Krakens y sirenas: Conoce a los Gillman. Asimismo, todavía puedes disfrutar de la última película de Indiana Jones.

En marco de los 100 años del Zoológico de Chapultepec, lánzate al recinto para disfrutar de todas las actividades al aire libre que tienen disponibles.

¿Qué hacer este fin de semana en la CDMX?

Te dejamos un listado con algunas de las actividades que podrás disfrutar del 7 al 9 de julio dentro de la Ciudad de México.

Monster Fest en el MIDE

¿Estás listo para afrontar tus pesadillas financieras? Desde el pasado 4 de julio, el Museo Interactivo de Economía (MIDE) cuenta con el evento del Monster Fest 2023.

El Monster Fest 2023 es un evento temporal enfocado a exponer los distintos miedos financieros que puede conllevar la vida adulta y como afrontarlos. La curaduría y sus actividades son aptas para todos los miembros de la familia.

El MIDE cuenta con una nueva exposición. (Foto: Twitter / @MuseoMIDE)

El costo de entrada al MIDE es de 120 pesos por persona, quienes tengan credencial de estudiarte o del INAPAM se hace un descuento que resulta en 100 pesos. El horario es de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

¿Dónde? Calle de Tacuba 17, Centro Histórico de la Ciudad de México, alcaldía Cuauhtémoc.

And Just Like That... en la CDMX

¿Eres fanático de Sex and The City? La icónica serie que sigue las aventuras de Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, y su grupo de amigas cumplió 25 años este 2023.

Para celebrar el aniversario de la serie y el estreno de la segunda temporada de su secuela, And Just Like That, puedes disfrutar de un pedacito de Nueva York en la Ciudad de México con esta actividad. Se trata de una breve exhibición en la que te podrás tomar diferentes fotografías en sitios icónicos.

La CDMX cuenta con una experiencia de 'Sex and The City'. (Foto: Instagram / @hbomaxmx)

El evento también cuenta con diferentes puestos de comida que se acostumbra a consumir en Nueva York. El evento es de libre acceso y el horario es de 12:00 hasta las 20:00 horas.

¿Cuándo? Hasta el 9 de julio.

¿Dónde? Calle Turín entre Abraham González y Bucareli a un lado del Mercado Juárez.

Obra de teatro en Los Pinos

¿Estás en busca de actividades culturales? En el Complejo Cultural Los Pinos puedes disfrutar de diversas puestas en escena los fines de semana.

Estas obras de teatro formar parte de un programa llamado Helénico y a lo largo de la temporada de verano se presentarán alrededor de 23 espectáculos. Este fin de semana puedes disfrutar de Ícare en los Sueños, dirigida por Carlos Cortés de la dramaturga Anita Reyes Butrón.

El evento es de libre acceso y empezará en el Auditorio ‘C’ a las 16:00 horas.

¿Cuándo? El 8 y 9 de julio.

¿Dónde? Calzada del Rey, Bosque de Chapultepec I Secc, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Foro Internacional de la Cineteca Nacional

¡Todavía estás a tiempo de empaparte del séptimo arte? La Cineteca Nacional continúa con la celebración de su evento cinematográfico más reciente.

Se trata del Foro Internacional de Cine que, aparte de celebrar su cuadragésima segunda edición, ofrece la oportunidad de disfrutar películas de arte de todo el mundo. Te recomendamos revisar la cartelera de la Cineteca para que puedas elegir la cinta que sea de tu agrado.

La Cineteca Nacional de México se encarga de preservar materiales cinematográficos. (Foto: Instagram / @cinetecanacionalmx)

El precio por boleto en el recinto es de alrededor 60 pesos por persona.