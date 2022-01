Cynthia Nixon apoya eliminación de escena de Chris Noth en ‘And Just Like That’

Cynthia Nixon apoyó el corte de la escena final de Noth en 'And Just Like That' (Foto: Wikipedia @Yahoo / Instagram @chrisnothofficial)

A finales del año pasado el actor Chris Noth, quien interpreta a Mr. Big en las series Sex & The City y And Just Like That, fue acusado por varias mujeres de supuestamente cometer conductas sexuales inapropiadas, lo que ha afectado directamente en su reputación y en su carrera.

Ante ello, el equipo creativo de la serie de HBO Max decidió eliminar la escena final del actor en And Just Like That, quien murió en la primera parte de la historia debido a un paro cardiaco tras ejercitarse en una bicicleta. En la secuencia, la protagonista Carrie Bradshaw viajaría al puente Pont des Arts, de París, con el propósito de esparcir las cenizas de su difunto esposo y se reencontraría con él en la fantasía.

Otra de las actrices que forma parte del revival, Cynthia Nixon, que da vida a Miranda Hobbes, expresó su sentir tras el corte de la escena. “Creo que tuvimos mucha suerte de que se pudieran realizar esos cambios y creo que estamos muy orgullosos de nuestro programa”, dijo en entrevista con Entertainment Tonight.

“Solo queríamos que la gente no se distrajera o ya sintiera, ciertamente con la muerte de Willie Garson, algo tan doloroso y algo con lo que los espectadores tenían que lidiar. No queríamos que se distrajeran de los personajes ficticios”, agregó.

Hace unas semanas, Nixon junto a Sarah Jessica Parker y Kristin Davis emitieron un comunicado en conjunto por medio de sus redes sociales para hablar de su compañero de reparto y apoyar a las mujeres que lo denunciaron públicamente.

“Estamos profundamente tristes de escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Nosotras apoyamos a las mujeres que han ido hacia adelante para compartir sus dolorosas experiencias. Sabemos que debió ser algo muy difícil de hacer y las elogiamos por ello”, explicaron en su momento.

Como respuesta al escándalo, Noth negó los hechos y los calificó de categóricamente falsos, además de referir que los encuentros fueron consensuados y que nunca cruzaría la línea del no. Sin embargo, las repercusiones llegaron cuando fue retirado de un comercial de la marca Peloton, abandonado por la agencia de representación A3 Artists Agency y apartado de su papel en la serie The Equalizer.