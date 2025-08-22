Los XV años de Isela: Todo lo que sabemos de la fiesta de la joven recolectora de basura

La fiesta de 15 años de Isela Morales se hizo viral en redes sociales en días pasados. (Foto: Facebook/ Especial)

El nombre de Isela Analí Santiago Morales se hizo viral en redes sociales por una noble causa: el pueblo de donde es originaria, Axtla de Terrazas, en San Luis Potosí, se cooperó para hacerle una fiesta de XV años a la joven recolectora de basura.

El evento se llevará a cabo en el estadio Garzas Blancas, se hará el sábado 23 de agosto y comenzará a las 11:00 de la mañana, pues contará con la presencia de al menos 13 grupos musicales.

¿Quién es Isela Morales?

La joven Isela Morales, que se dedica a la recolección de basura, se hizo famosa en redes sociales luego de que su padre compartiera hace más de un mes un video de la fiesta de 15 años a la que no acudió nadie.

En las imágenes se ve a la menor de edad bailando con otras chicas pero las sillas y mesas que fueron colocadas para la fiesta de la quinceañera, estaban vacías.

Ramón Morales, padre de la joven, compartió unas semanas después, un video en donde anunciaba la nueva fiesta de 15 años de Isela que se haría el sábado 23 de agosto en Axtla de Terrazas.

“Iba por una fiesta pequeña”, dijo al medio N+.

Según su invitación, se llevará a cabo en el estadio Garzas Blancas y contaría con la presencia de la agrupación Charly y su grupo Super Amor, así como con el trio Atempa Huapanguera.

El evento también sería ambientado por el grupo Arrasador de René Hernández.

Se espera que al evento lleguen alrededor de mil 200 personas.

Axtla de Terrazas se apunta para 15 años de Isela Morales

El medio N+, que ha dado seguimiento al evento, informó que habitantes de Axtla de Terrazas se repartieron diversos elementos para completar la fiesta.

Además, vecinos se organizaron para que la comida en el evento sea el zacahuil, que es un tamal grande, emblemático de la región huasteca, conocido por su tamaño y sabor único. Se prepara con masa de maíz martajada, rellena de carne (cerdo, pollo, o guajolote) y salsas, envuelta en hojas de plátano y cocida en horno de tierra durante horas.

El organizador Jerónimo Rosales contó al medio N+ que mucha gente se apuntó para regalarle un vestido, el sonido, la carpa y demás elementos para la fiesta de 15 años.

Incluso, la presidenta municipal de Axtla de Terrazas se ofreció a darle una beca para que continuara sus estudios.

Isela Morales, quien celebrará sus 15 años este sábado, pidió a los asistentes al evento que no acudan con un regalo para ella, sino que pueden llegar con un pequeño juguete para que pueda regalarlo en otra comunidad.