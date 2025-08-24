Fotos y videos: Así fue la fiesta de XV años de Isela Morales, con más de 70 padrinos y viaje sorpresa

La fiesta de XV años de Isela Morales contó con más de 70 padrinos, menú con zacahuil y regalos sorpresa.

¡Aprobado por Chayanne! El tiempo de vals es tiempo para viajar y también de comer zacahuil. Luego de hacerse viral en redes sociales, la fiesta de XV años de Isela Morales se llevó a cabo la tarde noche del sábado 23 de agosto.

La fiesta de Isela Analí Santiago Morales, una recolectora de basura, originaria, Axtla de Terrazas, en San Luis Potosí, se realizó como lo dicta la tradición mexicana: Con más de 70 padrinos, un vestido especial para la celebración, cientos de invitados y un viaje sorpresa como regalo para la quinceañera.

“Gracias a todas las personas que están aquí, acompañándome, ojalá que se la pasen bien, que lo disfruten y gracias de todo corazón”, aseguró la quinceañera, quien lucía jeans y una blusa con un bordado huasteco antes de iniciar los festejos formales.

¿Cómo fueron los XV años de Isela Morales?

La celebración comenzó alrededor del mediodía del sábado 23 de agosto. Isela Analí Santiago Morales llegó a esa hora al Estadio de las Garzas Blancas para recibir a los primeros invitados de la fiesta más viral desde los XV años de Rubí, que también fueron en San Luis Potosí, con la famosa “chiva”.

Esta nueva fiesta de Isela Morales fue posible gracias a la solidaridad de la comunidad y a las redes sociales. Hace un mes, Ramón, padre de Isela Analí, compartió en su redes sociales un video de la fiesta original de su hija a la que no asistió nadie.

Durante la fiesta de XV años de Isela Morales, la joven recibió un viaje todo pagado como regalo sorpresa. (Cortesía Alfonso Ortega Wedding & Lifestyle Photographer )

En aquella grabación se ve a la menor de edad bailando con otras chicas, pero las sillas y mesas que fueron colocadas para la fiesta, estaban vacías. Por esa razón, la familia organizó un nuevo festejo y llamó la atención de miles de personas que se organizaron para darle un recuerdo inolvidable a la menor de edad.

Alrededor de las 17:00 horas, Isela Analí Santiago Morales apareció en el escenario principal vestida con un elegante traje rosa y ante cientos de invitados.

La fiesta contó con la participación de 13 grupos musicales como: Charly y su Grupo Super Amor, Meño Segovia, Trío Estilo Elegante, Arrasador de René Hernández, Trío Alma Joven, Trío Encanto Huasteco Potosino, Trío La Unión Potosina, Libo Bautista, Inalcanzable Tropical, El Show De Pinky, entre otros.

Ya entrada la noche, los XV años de Isela Morales vivieron un momento especial cuando la joven bailó con su padre el vals. Como lo indican las tradiciones, el padre de la menor le entregó su última muñeca, símbolo que marca el “adiós a la niñez”.

vals fiesta xv años isela morales Ramón, padre de Isela Morales, le entregó su última muñeca durante el vals. (Cortesía La Lotería SLP)

Luego de algunos compases con su padre, Isela Morales continuó con el baile, acompañada por los chambelanes, quienes cargaron a la joven.

Dan viaje sorpresa a Isela Morales en su fiesta de XV años

Otro de los momentos más especiales en la fiesta de XV años de Isela Morales ocurrió cuando la agencia Viajes y Paqueteria Alan Bautista le dio una sorpresa ante cientos de invitados a la fiesta.

Un representante de la agencia de viajes subió al escenario principal acompañado de una caja enorme, adornada con un moño, que contenía como sorpresa un viaje de XV años todo pagado gratis.

Isela Morales celebró su fiesta de XV años en compañía de cientos de invitados en el Estadio de las Garzas Blancas en San Luis Potosí. (Cortesía Alfonso Ortega Wedding & Lifestyle Photographer )

Otro regalo de XV años para Isela Morales fue una sesión fotográfica. A través de su perfil en Facebook, Alfonso Ortega Wedding & Lifestyle Photographer compartió la sesión que le tomó a la joven festejada.

“Hoy cumple su sueño más esperado: celebrar sus quince primaveras. Un momento lleno de ilusión, amor y alegría que quedará para siempre en su corazón. Isela, deseamos que este nuevo capítulo de tu vida esté lleno de bendiciones, que cada sonrisa que hoy regales se multiplique en felicidad y que siempre conserves esa dulzura que te hace única. Gracias por permitirnos ser parte de tu historia. ¡Felicidades en tu gran día, hermosa quinceañera!”, escribió el estudio fotográfico.