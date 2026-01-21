‘Comenzó como una cantina de barrio’: Así es La Iberia, bar de 148 años donde Peso Pluma grabó ‘Dopamina’

A 148 años de su inauguración, La Iberia conserva algunos elementos de su estructura original. (Foto: Imagen generada con ChatGPT/Cuartoscuro)

¡Ay, mamá! No solo la Ciudad de México puede presumir cantinas históricas como La Peninsular —en donde se grabó una película de Salma Hayek—, ya que Guadalajara tiene a La Iberia, un establecimiento con 148 años de historia.

Entre las cientos de anécdotas que ha acumulado la cantina en casi siglo y medio de existencia, se suma una más: el video que Tito Double P y Peso Pluma, exponentes de los corridos tumbados, grabaron en La Iberia.

La cantina fue una de las locaciones utilizadas en el video musical de ‘Dopamina’, tema que forma parte del reciente álbum Dinastía, una colaboración entre ambos artistas del regional mexicano.

¿Cuál es la historia detrás de la cantina donde Peso Pluma grabó un video?

La Iberia, como se le conoce actualmente, nació a partir de una apuesta. El negocio fue fundado en 1877 por Zacarías Mescua, un hombre originario de Michoacán que se estableció en Guadalajara, bajo el nombre de El Bosque.

“El lugar comenzó como una cantina de barrio. El hijo mayor de don Zacarías, Pancho, apostó la cantina en una partida de póker contra el dueño de unos almacenes del barrio, llamado don Marcial, y perdió”, comentó Martín Martínez, gerente de la cantina, en entrevista con el canal de YouTube Canal de 12siordia.

Al tomar las riendas del negocio, Marcial, quien era de origen español, cambió el nombre del lugar por La Iberia. Aunque actualmente el establecimiento se ubica en una zona urbana, en sus inicios el paisaje era completamente distinto.

“Este lugar era un arbolado; no había ni siquiera área urbana (...) era una cantina que estaba entre la ciudad y la línea del tendido eléctrico (...) por aquí era camino de paso para ingresar al centro urbano. Así nació la cantina”, afirma Martín Martínez.

A lo largo de los años, la cantina ha sido testigo de momentos convulsos de la historia mexicana, como la Revolución; sin embargo, el legado continúa. Martín afirma que La Iberia ha sido dirigida por tres dueños a lo largo de su historia.

Y tal como sucedió con la cantina Tío Pepe, en la Ciudad de México, en La Iberia tampoco se permitió la entrada a las mujeres durante más de un siglo. Incluso, el lugar estaba construido 100 por ciento para hombres: había un mingitorio en la barra.

“Las damas comenzaron a entrar en la cantina en la década de los 80 (...) tenemos una deuda histórica con ellas”, afirmó Martín Martínez. Actualmente, el mingitorio ya no se utiliza.

En sus inicios, la cantina ocupaba un espacio muy reducido: “era la parte frontal, con la barra, la cocina y unas pequeñas mesas”, comentó Martín para Grupo Reforma; sin embargo, con el tiempo el establecimiento se expandió.

El gerente de La Iberia asegura que hoy son “un referente turístico casi obligatorio” y señaló que han recibido la visita de políticos, boxeadores y futbolistas, aunque no reveló los nombres de sus parroquianos más famosos.

¿Cómo es La Iberia, cantina que sale en ‘Dopamina’?

Al igual que ocurre con La Única de Guerrero, entrar a La Iberia es como viajar en el tiempo, y sí, hay una explicación: gran parte del mobiliario que se encuentra en su interior data de sus orígenes.

“El mobiliario es antiguo, como la barra, que es la original, y el mingitorio que todavía se conserva”, explica el gerente. Son elementos que evocan parte de la historia del lugar. Las mesas también destacan por su diseño.

Estas cuentan con un borde en las orillas y una estructura en las patas diseñada para colocar las bebidas, ya que están pensadas para que los comensales puedan jugar dominó.

Martín Martínez explica que el objetivo de conservar estos elementos es transformar a La Iberia en una cantina-museo: “combinamos la parte antigua y tradicional con la parte moderna”, señaló.

La buena conservación del inmueble ha llevado a que La Iberia sea considerada patrimonio de la ciudad: “este edificio forma parte del patrimonio del Centro Histórico de Guadalajara por su arquitectura peculiar de finales del siglo XIX. No se puede modificar”.

En el video de Peso Pluma se puede apreciar la fachada de la cantina y algunas tomas del interior, aunque en el clip el lugar aparece bajo el nombre de ‘Viejo Lobo’.

¿Cuánto cuesta ir a La Iberia, cantina que sale en el video de Peso Pluma?

En La Iberia no solo se venden bebidas y tragos, aunque al ser una cantina es su principal atractivo. También cuenta con un menú de botanas y antojitos mexicanos, como los tacos dorados.

Martín afirmó en entrevista con Canal de 12siordia que la carta se desarrolla tomando en cuenta la opinión de sus clientes más fieles: “la elaboramos de la mano de la cocina y considerando a quienes tienen más años viniendo aquí”.

Entre los platillos más destacados se encuentra la clásica torta ahogada, preparada con una salsa especial de la casa. Martín explica que todos los ingredientes son de la mejor calidad.

Los precios del menú, de acuerdo con la carta más reciente compartida en Google Maps, van desde los 40 pesos por una copa de ginebra Oso Negro hasta los 275 pesos por una copa de Buchanan’s 18.

La Iberia también ofrece copas de tequila desde los 64 pesos, aunque algunas marcas alcanzan los 174 pesos. Además, hay whisky, vodka, brandy y coñac. Si lo prefieres, también puedes pedir las bebidas por botella.

Las botanas tienen un costo de 15 pesos e incluyen opciones como cacahuates, chicharrones, pepinos, caldo de camarón, guisado del día, tacos dorados o tortas ahogadas.

Otras opciones son las papas doradas y la cecina por 40 pesos, mientras que los cueritos cuestan 22 pesos. También se venden cigarros por cajetilla a 99 pesos.

¿En dónde está la cantina La Iberia?

La cantina La Iberia se encuentra en la calle Alameda 9, colonia El Retiro, Guadalajara, Jalisco. Su horario es de lunes a sábado, de 12:00 de la tarde a 1:00 de la madrugada.