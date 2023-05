Peso Pluma: Este es el restaurante de antojitos en el que trabajó antes de ser famoso

“Buenas tardes, soy Hassan Kabande y este es mi día como profesionista”, explica quien hoy es conocido como ‘Peso Pluma’ en un video que salió en 2018, cuando el famoso aún no se dedicaba a la industria musical, donde se le observa en un restaurante de antojitos.

Peso Pluma, cuyo verdadero nombre es Hassan Kabande Laija, es un artista originario de Guadalajara, Jalisco que comenzó como cantante en 2020, con su primer álbum titulado Disco en Vivo.

Hoy él es reconocido por colaborar en corridos tumbados y canciones del género urbano como ‘AMG’ y ‘Ella Baila Sola’, los cuales compiten con artistas internacionales como Bad Bunny, aunque tuvo una breve carrera en la gastronomía.

Peso Pluma trabajó en un sitio de antojitos mexicanos. (Foto: Youtube / @hassanlaija9046)

¿En qué trabajaba Peso Pluma antes de ser famoso?

A través la cuenta de YouTube del usuario Hassan Kabande, en 2018 se publicó un video llamado ‘Un día como profesionista’ en el que ‘La Doble P’ mostró su trabajo en un restaurante de comida mexicana llamado Doña Alicia: Antojitos en Guadalajara, en lo que parece ser un proyecto escolar.

“Yo me desempeñé abriendo verduras y todo lo que es el área de la comida. También me desempeñé a compartir la comida dentro del restaurante”, explicó el cantante quien también mostró un pequeño espacio de la cocina en la que laboró.

Al final agrega: “en lo particular sí me gustó el trabajo, sí me gustó todo lo que trae, pero no estudiaría gastronomía”.

Aquel clip de Youtube cuenta con alrededor de 25 mil ‘me gusra’, destacan comentarios de usuarios como: “quién diría que este chaval ya es top 20 en el top mundial de Spotify”, “nunca se rindan por sus sueños”, “se merece todo lo bueno que le está pasando”.

Peso Pluma relató en el podcast Smokecast que cuando se fue a Estados Unidos tuvo varios empleos, uno de ellos en otro restaurante:

“Yo fui mesero antes de pegarle a esto de la música, también le pegué a la construcción en Los Ángeles. Fui mesero en Nueva York”.

El restaurante Doña Alicia en 2018, cuando Peso Pluma trabajó ahí. (Foto: Google Maps)

¿En qué restaurante trabajó Peso Pluma?

Doña Alicia era un establecimiento que se especializaba en platillos mexicanos, en su menú destacaban los siguientes alimentos:

Pozole

Tostadas

Enchiladas

Gorditas

Tacos

El restaurante para el que trabajaba Peso Pluma servía antojitos mexicanos. (Foto: Google Maps)

En 2020 el establecimiento desapareció y en la actualidad en ese local se encuentra uno llamado Cenaduría Mamá Chela, aunque no está claro si son los mismos dueños. Ahora se especializa en comida de Sinaloa, en su menú destacan los siguientes alimentos:

Huevo con verdura: 60 pesos.

Machaca con huevo: 80 pesos.

Chorizo con verdura: 80 pesos.

Machaca de chicharrón con verdura: 90 pesos.

Chilaquiles rojos: 80 pesos.

El sitio de Cenaduría Mamá Chela ofrece platillos de Sinaloa. (Foto: Instagram / @cenaduria_mamchela)

La carta del lugar cuenta con una sección de acompañamientos en los que destacan sus variedades de tamales como el elote con chilorio (25 pesos) y de puerco (30 pesos). Para beber, el establecimiento ofrece aguas frescas y refrescos en 20 pesos.

El local abre de martes a domingo y se encuentra en la ciudad natal de Peso Pluma en Guadalajara.

¿Dónde? Avenida Guadalupe 6571, Chapalita Inn, Exitmex, 45036 Zapopan, Jal.