Karla Díaz le dice ‘adiós’ a JNS: ¿Por qué se retira del grupo? ‘Es momento de pensar en mí'

Dicen que todo comienzo tiene un final, inevitablemente, y en el caso de Grupo JNS, quienes han estado por más de 25 años en los escenarios cantando temas como ‘Me haces tanto bien’, inician una metamorfosis gracias a que Karla Díaz, una de sus integrantes, anunció su salida de la agrupación.

En un video compartido a través de sus redes sociales la noche del 29 de febrero, las cuatro cantantes aparecen cantando en diversos escenarios y mostrando una parte de su vida como banda y amigas, al que pusieron como descripción “Comenzamos nuestra verdadera metamorfosis…”.

Posteriormente, Angie Taddei, Melissa López, Regina Murguía y Karla Díaz, integrantes de la agrupación, aparecen sentadas y es cuando dan la noticia de que la también conductora de Pinky Promise ya no formará parte de JNS.

La agrupación JNS, antes conocida como Jeans, nació en la década de los noventa. (Foto: Facebook @GrupoJNS)

Karla Díaz se sale de JNS para enfocarse en ser mamá

“Hoy tomé la decisión de retirarme del grupo. Una situación difícil, me costó literal un año tomar esta gran decisión. Está siendo muy difícil hacer este video porque nunca me imaginé llegar a este punto”, dijo la también influencer al inicio de su grabación.

De acuerdo con lo compartido por la ahora exintegrante de JNS, tomó dicha decisión ya que en su proyecto de vida está convertirse en mamá, algo que no ha podido hacer gracias a todas las giras musicales y la carga de trabajo que implica estar en la agrupación.

“Es momento de pensar en mí, de tomar esta decisión de formar una familia (…) me toca pensar en esto y me toca decidir. Como saben, todos los escenarios, los shows, las giras, es bastante padre, pero también es al mismo tiempo demandante. No he logrado ser mamá y es un anhelo que tenemos mi marido y yo”, explicó Díaz.

JNS se despidió de Karla Díaz con un video. (Foto: Facebook @GrupoJNS)

Integrantes de JNS se despiden de Karla Díaz

A lo largo de los 11 minutos que dura aproximadamente el video, tanto Karla como sus compañeras y amigas de JNS se mostraron nostálgicas por aquella decisión, pero felices por el hecho de que Díaz podrá cumplir su deseo de ser mamá, algo que ella misma destacó.

“Pensé que nunca iba a llegar este momento de decidir, pero gracias por apoyarme, por no soltarme, por desearme cosas tan lindas, porque sé que ustedes también quieren que yo cumpla este sueño”, dijo la conductora de Pinky Promise.

Al final, dijo saber que Angie, Melissa y Regina entendían su postura, por lo que el apoyo que ha recibido de ellas es parte importante, y espera que los fans de la agrupación también lo entiendan.