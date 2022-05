Kristoff Raczynski ‘se lanza’ contra Omar Chaparro y Adal Ramones

Kristoff Raczynski no ha tenido piedad con sus críticas a comediantes como Chaparro y Ramones. (Instagram: @kristoffdice / @omarchaparro / @adalramones)

Actualmente, Omar Chaparro y Kristoff Raczynski sostienen una rivalidad que los ha llevado a hacer comentarios uno del otro; ahora, fue el crítico de cine quien lanzó este miércoles un comentario negativo hacia Chaparro, que por cierto no ha sido el único en ser atacado por Raczynski en los últimos días.

Omar Chaparro dice que no volvería a trabajar con Kristoff Raczynski

Todo surgió a raíz de unas declaraciones que hizo Omar Chaparro en el programa Pinky Promise, donde le preguntaron con qué personalidad del medio artístico no volvería a trabajar y, a pesar de que al principio no quiso responder con el argumento de que “nunca debes cerrarte a convivir, trabajar o hacer algo con alguien”, terminó por hacerlo.

El comediante se sinceró y dijo que había dos personas con las que se negaría a trabajar, y una de ellas es precisamente Kristoff Raczynski, de quien dijo se dedicaba a criticar a todos.

“No habla mal de mí, habla mal de todos. Y no es que estén enojados con todos, están enojados con la vida y con ellos mismos, y eso me da tristeza; quiero, en realidad, que les vaya bien”, comentó Chaparro.

Kristoff Raczynski respondió a comentario de Omar Chaparro

Precisamente ese fragmento de la entrevista comenzó a circular en redes sociales y al parecer llegó a los ojos de Raczynski, quien no dudó en ‘responderle’ en un tuit al conductor de televisión hablando sobre su calidad como actor.

querido @OMARCHAPARRO una aclaración 😳 yo no hablo MAL de ti , ni te CRITICO a ti , hablo de tu TRABAJO COMO “ACTOR” que es bastante mediocre por cierto 🤡 lo mío no es HATE es la VERDAD que no quieres aceptar. — Krzysztof Raczyñski (@kristoffdice) May 11, 2022

“Querido Omar Chaparro, una aclaración: yo no hablo MAL de ti, ni te CRITICO a ti, hablo de tu TRABAJO COMO ‘ACTOR’ que es bastante mediocre por cierto. Lo mío no es HATE, es la VERDAD que no quieres aceptar”, publicó el también productor de televisión, quien ha recibido hasta el momento 23.1 mil ‘me gusta’.

Kristoff Raczynski también se lanza contra Adal Ramones

Antes de lanzarse contra Omar Chaparro, Raczynski habló sobre otra figura de la comedia en México: Adal Ramones, quien recientemente estrenó la cinta Cuarentones, que protagoniza a lado de Gaby Espino y Erick Elías.

Si bien hizo una crítica negativa hacia la cinta, se enfocó en Ramones para hablar sobre su aspecto, diciendo que se veía poco aseado y que personaje que interpreta ‘no le quedaba’ por su edad.

“Le pintaron el cabello de negro o usa una peluca y les juro que parece que no se ha bañado en tres meses”, mencionó el cineasta. “El desastre ya se veía venir desde que Adal Ramones, a sus 60 años, se supone que es un cuarentón”, agregó.

Por su parte, el actor no ha hecho ninguna declaración o respondido ningún comentario al respecto.