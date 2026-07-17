¿Lloverá este sábado en CDMX y Edomex? Prevén temperaturas frescas y cielo nublado

Se recomienda a los residentes usar ropa en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura. (Foto: Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un sábado 18 de julio con cielo mayormente nublado y temperaturas frescas para la Ciudad de México y el Estado de México. Habrá un ambiente templado durante el día.

¿Qué temperatura hará en CDMX y Edomex este sábado?

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 10.3°C y la máxima de 25.3°C. El cielo estará nublado, con vientos de 5 km/h. Esto propiciará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre con precauciones.

El Estado de México mostrará variaciones. Toluca tendrá una mínima de 4.0°C y máxima de 21.3°C, con cielo medio nublado. Naucalpan registrará entre 10.0°C y 24.7°C, con cielo nublado y viento de 6 km/h.

¿Habrá lluvias o vientos fuertes en el Valle de México?

Aunque el cielo estará nublado en la región, no hay especificación de probabilidad de lluvia para CDMX o Ecatepec. Los vientos serán ligeros, de 5 km/h en Ciudad de México y Ecatepec, y 6 km/h en Naucalpan.

El monzón mexicano y circulaciones ciclónicas influyen en el clima nacional, causando chubascos en otras zonas. Para el Valle de México, se esperan cielos mayormente nublados, sin alertas de precipitaciones intensas este sábado.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 18 de julio: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 5 km/h.

Domingo 19 de julio: Máxima de 26°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

Lunes 20 de julio: Máxima de 26°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia de los próximos días indica un ligero aumento en las temperaturas máximas, que alcanzarán los 26°C el domingo y lunes. Las condiciones de cielo nublado se mantendrán, con vientos ligeros de hasta 5 km/h en la zona.

¿Qué precauciones tomar ante el clima fresco en la zona?

Se recomienda a los residentes usar ropa en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura. Es importante mantenerse hidratado y proteger la piel del sol, incluso con el cielo nublado, para evitar cualquier riesgo.

Para quienes salgan temprano, especialmente en Toluca con mínimas de 4.0°C, un abrigo es esencial. Durante el día, ropa ligera será adecuada en CDMX y Ecatepec, donde las máximas superarán los 25°C.

¿Dónde consultar información oficial sobre el clima?

Para información precisa sobre el clima en el Valle de México, se aconseja consultar los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las alertas de Protección Civil. Estas instituciones emiten comunicados oficiales.

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