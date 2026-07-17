Quaker State lanza Fusion Tech diseñado para el transporte en México

Quaker State renovó su portafolio de lubricantes para el transporte de carga en México con la incorporación de Fusion Tech, una tecnología desarrollada y validada que busca mejorar la protección de los motores, reducir costos operativos y responder a las nuevas exigencias de las flotas.

Durante la presentación, Fernando Piñera, gerente de Transporte de Quaker State, señaló que el desarrollo del nuevo portafolio Fusion Tech parte de una realidad del mercado mexicano: las empresas conviven con vehículos ligeros para distribución de última milla, tractocamiones de largo recorrido y unidades con muchos años de servicio que requieren soluciones específicas para extender su vida útil sin comprometer el desempeño.

“Hoy existen motores de distintas generaciones, tecnologías cada vez más sofisticadas y necesidades operativas muy específicas, por ello los transportistas buscan productos confiables que les permitan proteger su inversión, mantener sus vehículos trabajando, pero sobre todo que les den la certeza de estar utilizando el lubricante correcto para cada aplicación “, explicó.

Tecnología pensada para las condiciones de las flotas mexicanas

El especialista destacó que esta nueva generación de aceites lubricantes fue desarrollada exclusivamente en México por ingenieros mexicanos para el transporte mexicano, en el laboratorio de su planta de la Ciudad de México la única instalación en Latinoamérica certificada por la Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA)

“Fue desarrollada basada en las condiciones de operación actuales del autotransporte nacional como recorridos de larga distancia, altas temperaturas, tráfico urbano, cargas variables y motores con diferentes niveles de desgaste y la convivencia de diversas ingenierías.”

Asimismo, indicó que la nueva tecnología en sus lubricantes incorpora esferas que actúan durante todo el ciclo de vida para ofrecer cinco beneficios: mayor limpieza interna del motor, control de contaminantes, protección superior contra el desgaste, mayor estabilidad de la viscosidad y una operación más consistente durante toda la vida útil del lubricante.

De acuerdo Fernando Piñera estos atributos contribuyen a disminuir la formación de depósitos, mantener un desempeño estable del motor y reducir tiempos de paros no programados, factores que impactan directamente en la productividad de transportistas y flotillas.

Además, las nuevas formulaciones cumplen con las especificaciones e intervalos de cambio establecidos por los fabricantes de equipo original (OEM), por lo que no requieren modificaciones en los programas de mantenimiento.

El nuevo portafolio Fushion Tech atenderá desde el segmento del hombre-camión hasta flotas de carga ligera, mediana y pesada, así como autobuses de pasajeros. Incluye presentaciones desde envases de 946 mililitros hasta contenedores de mil litros para atender distintos perfiles de operación.

Como parte de esta renovación, Quaker State también rediseñó completamente la imagen de sus productos e incorporó un sistema de identificación por colores en las tapas para facilitar la selección del lubricante adecuado. La tapa amarilla identifica la tecnología más avanzada CK-4/SN; la azul corresponde a la línea CI-4 Plus/SL; la roja a productos para motores de alto kilometraje y máxima viscosidad 25W-50/DH-4, mientras que la verde distingue los lubricantes monogrado SAE 40/50.

Fusion Tech está basada en esferas que optimizan la protección y desempeño del motor.

Impulsar al autotransporte

“Aunque la industria impulsa la sustitución de unidades antiguas, la realidad es que buena parte del autotransporte mexicano seguirá operando durante varios años con vehículos de alto kilometraje y Fusion tech fue hecha pensando en extender la vida útil de los motores y ayudar a los transportistas, en todos los segmentos, a proteger una inversión que, en muchos casos, representa el principal activo de sus negocios”, aseguró Fernando Piñeira.

Con este lanzamiento, Quaker State proyecta alcanzar un crecimiento de doble dígito en el segmento de lubricantes para motores diésel durante el segundo semestre de 2026, apoyado en la modernización del portafolio y el crecimiento del transporte de carga ligera un segmento que en los últimos años ha crecido 2.2 por ciento más rápido que los vehículos pesados

Para respaldar la introducción del nuevo portafolio, la empresa cuenta con una infraestructura logística capaz de distribuir más de 12 millones de litros de lubricantes al mes, con una cobertura superior al 95 por ciento del territorio nacional integrada por nueve distribuidores, 74 almacenes y más de 45 mil clientes entre talleres, refaccionarias, estaciones de servicio y flotillas, lo que permitirá una rápida disponibilidad de los nuevos productos en prácticamente todo el país.

En el segmento empresarial, la estrategia también contempla servicios de valor agregado para flotillas, como soporte técnico especializado, análisis de lubricantes, pruebas de desempeño en motores y asesoría para optimizar los programas de mantenimiento.