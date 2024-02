AMLO advierte a su hermano Pío López Obrador: ‘Contra mafiosos no se puede ganar’

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio una recomendación a su hermano Pío sobre el proceso judicial que inició contra el periodista Carlos Loret de Mola y su medio Latinus por haber difundido videos donde aparece recibiendo dinero en efectivo del exfuncionario David León Romero.

Cuestionado sobre el tema al final de su conferencia matutina, el mandatario advirtió a su hermano, a quien no ve desde hace varios años, que la demanda que interpuso contra el periodista no prosperará, ya que este cuenta con el apoyo del Poder Judicial.

“Si le puedo hacer alguna recomendación a mi hermano y a cualquiera, es que no sirven de nada las denuncias porque no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un Poder Judicial mafioso porque forman parte de la misma mafia, es perder el tiempo, yo por eso no presento ninguna denuncia”, lanzó.

“(Carlos) Loret de mola es de los periodistas más corruptos de México, hace montajes, era amigo de (Genaro) García Luna y ahora es amigo de los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, está completamente corrompido, es perder el tiempo”, dijo y aseguró que del único miembro de su familia del que se hace cargo es de su hijo menor, Jesús Ernesto López Gutiérrez.

Las declaraciones surgieron luego de que el periodista Carlos Loret de Mola acudiera el lunes por la mañana a una audiencia con Pío López Obrador tras la demanda por daño moral que este interpuso en su contra y en contra de Latinus por la publicación de varios videos en los que aparece recibiendo dinero en efectivo de David León Romero, cuando este fungía como consultor del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco (2012-2018).

Pío exige un pago de 200 millones de pesos para reparar el daño. Sin embargo, Andrés Manuel considera que Loret de Mola no accederá a entregarle el dinero.

“No le va a dar nada, ya desde ahora lo puedo adelantar, si no quiso Loret que intercambiáramos todos los bienes que tenemos, me iba a dar mucha tristeza dejar la quinta de Palenque porque es una herencia familiar, pero me iba yo a rayar porque me iba a quedar con una mansión que tiene en Valle de Bravo con lago artificial”, sostuvo.

Loret de Mola asegura que Pío López Obrador aceptó veracidad de videos

Tras una audiencia de ocho horas sin recesos, Carlos Loret de Mola aseveró que Pío López Obrador no pudo desacreditar los videos donde aparece recibiendo sobres amarillos con dinero en efectivo, que difundió Latinus en agosto de 2020.

“No pudo a lo largo de ocho horas desmentir un solo renglón de nuestro reportaje, terminó aceptando que los videos son auténticos, que en esos videos aparece recibiendo dinero en sobres amarillos y todos los elementos centrales de nuestro ejercicio periodístico quedaron total y absolutamente acreditados”, dijo a los medios tras la sesión.

En tanto que, Pío se dijo satisfecho con el proceso, pero se negó a abundar en el tema, ya que existe una medida cautelar que le impide revelar información sobre el caso. Asimismo, pidió esperar las conclusiones del peritaje sobre los videos.