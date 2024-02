Barra Mexicana de Abogados se va contra AMLO por ‘meter la mano’ en el Poder Judicial

La Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C. se pronunció al respecto de las “injerencias” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hacia el Poder Judicial, a través del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

En un comunicado difundido en sus redes, el organismo advirtió que la intervención del mandatario en procesos judiciales “constituyen una clara violación a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, los cuales son fundamentales para la democracia y el Estado Constitucional de Derecho”.

En este sentido, los integrantes acusaron de un conflicto de interés entre Zaldívar y López Obrador, específicamente durante la gestión del entonces ministro como presidente de la SCJN.

“Reprobamos el conflicto de intereses entre el Ministro Arturo Zaldívar y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual (…) subraya la ausencia de controles éticos por parte del Ejecutivo Federal y representa un ataque deliberado a la independencia judicial”, señaló la Barra Mexicana de Abogados en un posicionamiento emitido este 21 de febrero.

La organización también expresó su rechazo a los ataques en contra de la actual ministra presidenta Norma Piña, mismos que fueron “motivados por defender la autonomía del Poder Judicial”. Apuntó que estos embates “distorsionan el debate público y menoscaban el prestigio de nuestras instituciones”.

La @BMA_Abogados reprueba las injerencias del Presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el Poder Judicial de la Federación, a través del entonces Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar. pic.twitter.com/XYnbrcs5l6 — Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. (@BMA_Abogados) February 21, 2024

AMLO admite complicidad con Zaldívar

El comunicado de la Barra Mexicana de Abogados, firmado por su presidente Víctor Oléa Peláez, surge a raíz de las declaraciones que hizo el presidente López Obrador este miércoles durante su conferencia ‘mañanera’.

Desde Palacio Nacional, el mandatario admitió que el exministro apoyaba al Gobierno al influir en las decisiones de jueces y así evitar que delincuentes y homicidas salieran de prisión.

“Los jueces ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas, y un sábado y tenemos que andar pendientes para ver si no tiene otras órdenes de aprehensión, en algunos casos sí y ya no salen, pero cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía ‘cuidado con esto’”, confesó.

El presidente comparó el actuar de Arturo Zaldívar con el de Norma Piña, y a ésta última la acusó de permitir que los jueces cometan actos ilícitos, utilizando como pretexto la autonomía del Poder Judicial.

“Él (Zaldívar) ayudaba. Llega la señora (Norma) Piña y dice: ‘los jueces son autónomos’, o sea, licencia para robar, o sea, hagan lo que quieran, porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial, o sea es una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia”, criticó.

El mandatario remató diciendo si el ministro Zaldívar hubiera permanecido en el cargo, Emilio Lozoya no hubiera logrado la prisión domiciliaria ni tampoco se hubiera ordenado desbloquear las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereyra, esposa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.