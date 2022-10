David León habla sobre el caso Pío López Obrador; niega haber cometido delitos

David León Romero, extitular de Protección Civil, afirmó que ha acreditado que no ha cometido delitos, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) exonerara al exfuncionario y a Pío López Obrador, hermano del presidente.

Afirmó que ha colaborado con las autoridades y seguirá haciéndolo de ser necesario.

“Nunca he cometido delito alguno, este es el resultado de esta investigación que lo sostiene, (...) Visité el MP en muchas ocasiones, fue una semana que se alargó por varios meses (desde 2020), compleja para mí, y en el último punto a menos que el destino nos corrija la plana, muy probablemente este sea mi ocaso en el servicio público. Pero cualquier ocaso es promesa de amanecer y seguramente desde el espacio en que me encuentre serviré para construir el país que hemos soñado”, apuntó David León en entrevista con Radio Fórmula.

Recordó que cuando ocurrió la entrega de recursos a Pío López Obrador, en 2015, él no era servidor público y sus actividades eran privadas.

“Todas mis actividades privadas, ventiladas o no, publicadas o no, se han regido conforme a derecho y dentro del marco de la ley. Y no se diga de mi actuar como servidor público, que está al escrutinio de todos y que también ha sido apegado a derecho. Esto es lo que he acreditado a la autoridad y esto será lo que acredite tantas veces como la autoridad me llame a cuentas”, puntualizó.

Fiscalía exonera a Pío López Obrador y David León

La Fiscalía General de la República (FGR) exoneró a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, y a David León Romero, extitular de la Comisión Nacional de Protección Civil, de delitos electorales.

Tras dos años de investigación, y luego de la polémica suscitada en los últimos días por el poco avance en la indagatoria, finalmente el agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía de Delitos Electorales (FISEL) resolvió el no ejercicio de la acción penal contra dichas personas.

Autoridades federales confirmaron a El Financiero que la determinación se tomó en las últimas horas luego de que se recabó nuevamente las testimoniales de ambos imputados y se revisó el caudal probatorio sobre la entrega de dinero por parte de León Romero a López Obrador.

De acuerdo con las autoridades, de los indicios analizados no se encontraron elementos probatorios para determinar la existencia de un acto ilícito como se pretendió hacer ver tras la filtración de dos videos donde se muestra como León Romero entrega sobres llenos de dinero al hermano del Presidente.