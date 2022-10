Monreal recibe ‘espaldarazo’ de ‘Alito’ Moreno tras difusión de mensajes: ‘Mi amistad contigo’

Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), respaldo al morenista Ricardo Monreal, luego de que Layda Sansores difundiera audios entre estos políticos en su programa Martes del Jaguar.

‘‘Mi amistad, mi solidaridad y mi absoluto respaldo al senador @RicardoMonrealA, un político de experiencia, que siempre ha privilegiado el diálogo y la construcción de acuerdos en favor de México. A su partido le faltan muchos como él’', escribo Moreno en su cuenta de Twitter.

La conversación data de inicios de 2020, y en ella se ven las peticiones para promover el amparo y evitar que pierda sus bienes.

“Sabes que estoy en tus manos y solo te la debo a ti, hermano”, fue el supuesto mensaje de ‘Alito’ Moreno a Monreal luego de que dijera que avanzaría en el amparo.

Meses después, a finales de 2020 y previo a las elecciones en Zacatecas (que ganó David Monreal, hermano del morenista), se lee como Monreal recrimina a ‘Alito’ Moreno por no hacer una alianza entre el PRI y Morena para afianzar el triunfo de su hermano.

“Quedamos que en tierra va hombre, y no hay alianza, por favor ??? Me impresiona tu falta de palabra conmigo, es lamentable. Me duele tu engaño, podría esperarlo de cualquiera, menos de ti”, dijo Monreal.

