Layda Sansores ‘se echa para atrás’: Ricardo Monreal no será tema para el Martes del Jaguar

Desde muy temprano este domingo la polémica gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román anunció en sus redes sociales que el próximo Martes del Jaguar le tocaría ser el centro de su atención a Ricardo Monreal, Senador de la República y líder de la bancada de Morena, pero horas más tarde se retractó.

Monreal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones que al interior de Morena hay una “lucha intestina” por una sucesión anticipada, lo que pone en riesgo al partido y a su posible triunfo en el 2024.

Asimismo, en su visita a Campeche, en junio pasado, señaló que quiere ser el presidente de la reconciliación, “porque el país necesita conciliar, no confrontar, el país necesita acuerdos, no desacuerdos”

Aseguró en Campeche no tener plan B, a la pregunta si aspira a ser candidato de Morena a la Presidencia respondió “voy a ser de Morena o con Morena, pero voy a estar en las boletas”.

Durante su visita presentó su libro “Otro Campo Posible”.

Por ello el anuncio de Layda Sansores de que este Martes del Jaguar le tocaría a Ricardo Monreal despertó muchos comentarios en su muro de redes sociales.

Sin embargo la gobernadora de Campeche a cinco horas de subir el anuncio publicó que “para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal, por lo que también bajaremos el anuncio anterior”.

Y así fue, el anuncio del Jaguar desapareció de sus redes.

Layda Sansores exhibió a diputado de Morena en el Martes del Jaguar

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, dio a conocer el pasado 11 de octubre en su programa Martes del Jaguar, que el diputado federal de Morena, José Luis Flores, traicionó al partido al coludirse con Lord Brother, mote que hace referencia a Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, a quien le dio información de la estrategia de campaña a la gubernatura de Campeche.

Sansores dijo que el legislador le pidió grandes cantidades de dinero a ‘Alito’ Moreno a cambio de la información. Aseguró que la traición duele porque Flores nació y creció en Morena y fue uno de los ‘privilegiados’, pues tuvo acceso a importantes cargos dentro del Partido.” Hubiera sido mejor que renunciara, “pero lo que no se vale, es jugar dos caras”, expresó.