Ricardo Monreal ‘se estrena’ en BeReal; publica imagen con estudiantes de la UNAM

Parece que Ricardo Monreal intenta acercarse al sector de la población más joven y es que este viernes por la mañana anunció la apertura de su cuenta en BeReal, una de las apps favoritas de la generación Z.

“Me inauguro en BeReal, mi primer post junto a mis alumnas y alumnos de la UNAM”, compartió en sus historias de Instagram.

El funcionario -muy al estilo BeReal- invitó a sus alumnos de la maestría en derecho de la UNAM a salirse de lo cotidiano, a ser espontáneos y a interactuar con sus amigas y amigos a través de las nuevas plataformas digitales.

“Yo era escéptico a estas aplicaciones pero es indispensable reconocer lo dinámico e interesante que pueden ser a fin de comunicar o transmitir momentos que nos alegran el día, por eso quiero que nos tomemos la primera foto aquí, con mi grupo de jóvenes estudiantes y dando cátedra en mi alma mater”, expresó el Monreal en el marco del Parlamento Juvenil 2022 que tendrá lugar en el Senado de la República los días 20, 21 y 22 de octubre.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ha reposteado los videos y fotos de las personas que han asistido al evento en donde se le puede observar muy sonriente.

¿Qué es BeReal?

Si no tienes TikTok es muy probable que no te hayas enterado de lo que es BeReal. Aunque esta red social no es nueva, cada vez más personas la usan como una alternativa a la falsedad de Instagram.

El mecanismo de posteo consiste en subir una foto cada que la aplicación manda una notificación en donde se lee “Hora de BeReal”, a partir de entonces el usuario tiene dos minutos para tomar una fotografía en donde aparecerán tanto la toma de la cámara frontal como de la trasera.

Si el usuario decide repetir la foto, sus seguidores lo sabrán. Las personas aparecen sin filtros y haciendo cosas de la vida cotidiana. No obstante, hay que tener en cuenta que, como cualquier red social, su uso representa ciertos riesgos por lo que se recomienda conocer bien sus políticas de privacidad y evitar compartir información sensible.