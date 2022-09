Por tema GN chocan Creel y Monreal

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, demandó al presidente López Obrador no generar más “confrontación” con el Legislativo, a no incurrir en “falsos debates” con la ley de la Guardia Nacional y a no “presionar” a los legisladores con su ilegal propuesta de una “consulta pública”.

“Señor Presidente de la República: evitemos confrontar a dos poderes, que las facultades y las responsabilidades de cada uno se respeten de acuerdo con lo que dice la Constitución”, le dijo en un mensaje desde el Palacio Legislativo.

Le pidió también que “no caigamos en falsos debates, nadie quiere que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles, máxime cuando sus funciones son muy claras: las de salvaguardar la seguridad nacional y la seguridad interior”.

Además, le reclamó la realización de una consulta pública para, “de esta manera, buscar por otros medios, apartados de la Constitución, presionar socialmente a las y los legisladores para lograr su aprobación”.

“Promover una consulta cuando el proceso legislativo aún no concluye es una indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados”, reprochó.

“Evitemos la confrontación, trabajemos juntos por un México de libertades, de derechos y de oportunidades”, porque “nadie que esté sujeto al principio de legalidad puede hacer una consulta en contra de lo que la propia Constitución establece”, subrayó.

En respuesta, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, criticó a Creel y calificó como una “desmesura” y un “exceso” sus planteamientos. Consideró que el sondeo planteado por el Ejecutivo para realizar entre los mexicanos respecto de la labor del Ejército y la Guardia Nacional en ningún momento altera la autonomía de los Poderes de la Unión.

“No se debe de aprovechar ninguna raja política respecto de las medidas legislativas que en el Senado estamos desarrollando, nosotros demandamos que nos respeten nuestra autonomía”, dijo.

No obstante, manifestó su alegría de que el diputado Creel haya expresado que “nadie quiere que las Fuerzas Armadas se retiren a los cuarteles. Una posición contundente y me parece conveniente. Ojalá que la congruencia pueda trasladarse en el momento de la aprobación del quinto transitorio”, añadió.

Aunque el líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, anunció un mensaje para recriminar las palabras para recriminar las palabras de Creel, al cierre de esta edición aún no lo difundía.