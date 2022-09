Guardia Nacional a Sedena: ¿AMLO está militarizando al país? Esto dice un experto

El decreto de AMLO sobre pasar la Guardia Nacional a la Sedena no significa la militarización del país. (Cuartoscuro)

La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de situar a la Guardia Nacional bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y, en ese sentido, entregar la seguridad pública al Ejército ha desatado una intensa polémica por una presunta militarización del país.

Javier Oliva Posada, experto en temas de seguridad nacional desmiente ese supuesto, pese a que miembros de la Fuerzas Armadas se encuentran realizando tareas de seguridad pública en algunos estados.

En entrevista con El Financiero, Oliva Posada explicó que para considerar a un país militarizado, los elementos de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) deben ejercen presión sobre el Poder Ejecutivo, y tomar cargos dentro de la administración.

En el caso de México, López Obrador es quien da órdenes a los militares para que realicen tareas de seguridad pública en el país.

“Hay visibilidad de las Fuerzas Armadas, sí, pero por instrucciones de la autoridad civil, es decir, por mandato del comandante supremo de las FF. AA., que es la denominación constitucional del Presidente en cuanto a su función de comandante de las FF. AA.”, afirmó Posada.

Legisladores como Indira Kempis, de Movimiento Ciudadano, han declarado que hay militares ocupando puestos dentro de la administración pública e insistido en que son beneficiados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, en el que se les otorgó 112 mil millones de pesos.

“Las Fuerzas Armadas no están ganando presupuesto. El presupuesto para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o para las sucursales del Bienestar o para la construcción del canal transístmico (que está a cargo de militares) es dinero etiquetado, es decir, no es un dinero que vaya a estar fluyendo año con año al periodo fiscal”.

En términos presupuestales, el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) documenta que en el año fiscal pasado, el presupuesto a las Fuerzas Armadas en México disminuyó 0.7 por ciento, por lo que en estudios comparativos, a nivel internacional, el presupuesto de las Fuerzas Armadas en México contra el PIB México, es el país que peor las trata, señaló el experto.

“Hay países como Brasil o Colombia que dedican poco más del 3 por ciento a sus Fuerzas Armadas. Es decir, 6 veces más que México, en proporción al PIB. Entonces no hay forma de argumentar o sostener que México se está militarizando”, señaló Posada.

¿Qué hay de los militares en puestos de la administración pública?

El investigador señaló que desde 1996 no hay un solo gobernador militar en México, en ningún estado de la República. Además, desde 2003, tampoco hay un senador de extracción militar, “en esta legislatura es la primera vez donde no hay un diputado militar. Hay un elemento de la Armada de México pero, por sus relaciones políticas, no por ser representante de la Armada de México”.

Expresó que tampoco hay funcionarios de carácter militar en el activo, sino los que han sido designados por el presidente de la República, por lo que no hay protagonismo político si no es por decisión del presidente López Obrador.

“El presidente es el que los designa y otra cosa muy importante es que están retirados, incluso el general Luis Rodríguez Bucio, el comandante de la Guardia Nacional, tiene dos años que pasó a retiro, si no es que más. Y están ahí porque el presidente los designa, entonces no es porque el general Luis Crescencio Sandoval o el almirante José Rafael Ojeda vayan y le digan: ‘oiga queremos poner a este elemento aquí o allá'. Eso no sucede en México, ni en este sexenio ni en los anteriores”.

“Cuando los militares han estado en posiciones han sido por designación del presidente y esto es muy importante, porque se escapa del análisis. Decir militarización es un término simplista para describir la complejidad de lo que está viviendo el país”, subrayó el experto.

Y entonces, ¿qué representa la presencia de la Guardia Nacional a la Sedena?

“El presidente, en un acto frecuente, reconoce que se equivocó en su percepción en materia de seguridad pública y de la importancia de las Fuerzas Armadas en el país”, dijo investigador.

“A nivel internacional, según mis investigaciones, hay 51 países que tienen a la Policía Nacional, Guardia Nacional o Gendarmería Nacional como parte de las FF. AA., estoy hablando de democracias como Francia, Italia, Colombia, Argentina y España, desde luego, donde hay una estructura institucional de Seguridad Pública pero, que esta bajo resguardo de las FF. AA., y esto es importante tenerlo presente porque México no es el único caso en las democracias contemporáneas”, recalcó Oliva Posada.

Lo que preocupa al investigador, es que estando al final del sexenio el lugar común vaya a ser el hecho de que no funcione la estrategia, “entonces a mi me parece que hay en todo caso más responsabilidad de las áreas civiles”.

“La improvisación de los funcionarios públicos en las áreas de seguridad explican en muy buena medida la disfunción de ese segmento de la administración. Desde hace varios sexenios se ha persistido en una sola ruta para la seguridad pública que es la contención, por ejemplo, no se han reestructurado a fondo los centros penitenciarios , tanto estatales como federales. El poder judicial también ha estado ausente en este compromiso”, remarcó Oliva Posada.

¿Qué hay de la iniciativa sobre extender la estancia del Ejército en las calles?

Respecto a la iniciativa de la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Yolanda de la Torre, para ampliar la estancia del Ejército en las calles realizando tareas de seguridad pública, el investigador expresó que se están entremezclando temas políticos como la sucesión presidencial, los problemas al interior del PRI y la alianza de “Va por México”.

“No se le está dando la importancia a un tema tan delicado como es el de la inseguridad y se mezclan con intereses político-electorales”, señaló Posada.

Además, expresó que si se persiste en la perspectiva de solo apoyarse en la Guardia Nacional o en las Fuerzas Armadas para recuperar la seguridad pública va a llevar más tiempo detener la violencia en México.“

Es oficial: Guardia Nacional a Sedena El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la reforma a la Ley de la Guardia Nacional y Seguridad Pública, y le otorga a la Sedena el control administrativo.