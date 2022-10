Traición a Morena: Diputado José Luis Flores será expulsado tras vender información a ‘Alito’ Moreno

El diputado federal José Luis Flores, que traicionó a Morena y a Layda Sansores San Román durante su campaña a la gubernatura de Campeche será expulsado del partido, anunció esta mañana en conferencia de prensa, Erik Reyes León, dirigente estatal en el Estado.

Reyes León, confirmó que ya inició el proceso para iniciar la queja ante la Comisión de Honor y Justicia para expulsar al diputado federal y se cuenta con el aval del dirigente nacional para este trámite.

Añadió que el Artículo No. 49 de los Estatutos del Movimiento marca lo que todos pregonamos “No robar, no mentir, no traicionar”.

El dirigente estatal recordó que, cuando llegó a Campeche, José Luis Flores le abrió las puertas, “es un joven que se portó bien conmigo y se lo agradezco, el Partido estaba incendiado”.

Recalcó que los temas personales son temas personales, “el sabrá por qué sucedió y por qué pasó lo qué pasó, lo que nos toca a nosotros es proceder y no vamos a permitir que el movimiento se contamine”.

Reyes León dijo que hay que dejarle claro a los ciudadanos que votaron por José Luis Flores que en “Morena somos 32 millones de mexicanos que votamos por Andrés Manuel López Obrador, el partido somos millones, no una persona, y quien traiciona una vez, traiciona dos, tres y hasta cuatro veces y tenemos que estar unidos hoy más que nunca”, concluyó.

¿Qué piensa Layda Sansores sobre la ‘traición’ a Morena?

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román expresó en su programa Martes del Jaguar que esta traición duele, sabía que se infiltraba gente del PRI para dividir su movimiento, pero nunca se imaginó que habría un traidor en casa.

Dijo que José Luis Flores a quien considera un doble traidor nació y creció en Morena, era como un hijo para Aníbal Ostoa Ortega, el actual secretario de Gobierno y ex Senador, quien puso toda la atención en su crecimiento político.

El diputado federal José Luis Flores, ha sido diputado local y ha ocupado cargos en el Partido Morena a nivel local. El pasado 11 de octubre, Sansores reveló que Flores José Luis Flores compartió información de su estrategia de campaña a la gubernatura de Campeche al dirigente del PRI, Alejandro Moreno.