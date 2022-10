Victoria para Layda Sansores: INE resuelve como improcedente solicitud de ‘Alito’ Moreno

Alejandro Moreno es esta ocasión pierde contra Sansores; el INE determinó que los audios difundidos por parte de la morenista, no afectarán el proceso electoral 2023. (Cuartoscuro).

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió a favor de Layda Sansores y su programa Martes del Jaguar, por la difusión de audios de Alejandro Moren, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El INE detectó improcedente la medida cautelar que solicitó el también conocido como ‘Alito’. Se consideró que los polémicos audios no casarán impacto en las elecciones 2023 en el Estado de México y Coahuila.

La resolución se dio después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó admitir una denuncia de Moreno por calumnia, promoción electora, violencia política de género y falta de deber de cuidado.

Es así como se analizó si los audios difundidos por Sansores en efecto calumnian a Moreno y a los miembros de su partido, además de indagar si pueden influir en las elecciones 2023.

Layda Sansores niega haber perdonado a ‘Alito’ Moreno: ‘En Campeche no hay PRIMor’

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, negó haber perdonado al dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, después de que en las últimas tres semanas no ha hablado del priista en su programa ‘El martes del Jaguar’.

Entrevistada durante el Tercer Congreso Nacional de Morena, la gobernadora de Campeche fue cuestionada por la prensa respecto a que ya no hace alusión a ‘Alito’ Moreno, contra quien ha despotricado exhibiendo audios atribuidos al líder tricolor por actos de presunta corrupción, entre otros delitos.

Layda Sansores aclaró que “en Campeche no hay PRIMor... no hemos perdonado Alito”, y que ya no difundir audios de Moreno Cárdenas fue una simple coincidencia en el marco del acuerdo entre Morena y el PRI para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta 2028; además que ha sido por recomendación de su abogado.

“Fue una coincidencia, se dio y se mataron dos pájaros de un tiro, pero yo ya tenía la advertencia que dio el Juez el fallo la semana pasada, de que me volvieron a requerir porque él (‘Alito’ Moreno) me volvió a acusar de desacato”, dijo la campechana.

Asimismo, Layda Sansores señaló que su defensa sostiene que el fallo puede salir a su favor por lo que, precisó, es conveniente que la disputa legal con el líder del PRI termine porque “ya se extendió mucho porque en cada programa (del Martes del Jaguar) que sacábamos algo nos acusaban. Por eso es que habíamos decidido bajarle el tono en tres semanas”.