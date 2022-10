‘Alito’ Moreno no cumplió; Va por México hará acuerdos con ‘el otro PRI’: Jesús Zambrano

El Partido Revolucionario Institucional, del actual dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, “no cumplió con los compromisos contraídos a nivel nacional, los diferendos siguen estando presentes, y vamos hoy con el otro PRI, el de los estados”, aclaró el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano.

Zambrano aseguró, en entrevista, que “no hay un solo estado donde haya gente del PRI que se nos acerque a decirnos: “aquí sí queremos alianza y caminar juntos”, y sostuvo que “en el Estado de México y en Coahuila las pláticas ya van muy avanzadas”.

“Vamos con el otro PRI, más allá de los diferendos públicos, que siguen estando presentes, del PAN y PRD con el PRI de Alejandro Moreno. Más allá de eso, en los estados se sigue avanzando”, insistió.

Señaló que “en estados como Veracruz, Nuevo León, Coahuila, el Estado de México, Coahuila y en muchos otros más, sí quieren y sienten la necesidad política de seguir trabajando para conseguir la más amplia unidad, un frente civil, ciudadano amplio, para defender el Estado de derecho y democrático”.

Se insiste —dijo— “en ir a una coalición, en que sigamos caminando juntos y hacerla más amplia, pero que debe darse sobre bases nuevas y compromisos nuevos”, reiteró.

“Estamos en el PRD en una reconfiguración, en un replanteamiento de nuestras políticas de alianzas, o estamos conversando con diversos actores políticos para el 2024.

“Nos hemos propuesto avanzar en la conformación de un frente político y social muy amplio con otros partidos, con los que hoy estamos en la coalición Va por México y junto con otros, lo que llevaría no a una reedición de lo que ha sido la actual alianza, sino muy probablemente a otra cosa superior que aglutine a la mayor cantidad de fuerzas y de esfuerzos para ganar la mayoría en el 2024″, comentó.

Es decir, “debemos seguir juntos, pero para poder seguir juntos debe ser una coalición en la que valga más el bien del país que la disciplina partidaria interna”, remarcó. “Solo así habrá confianza para seguir juntos en 2023 y 2024″, expuso.

Explicó que en el Estado de México “ya estamos en pláticas muy avanzadas”, luego de que “la semana pasada se votó en el Congreso local la ley reglamentaria de los gobiernos de coalición, lo cual es una condición indispensable del PRD para que hubiera bases suficientes para una alianza tanto en el Estado de México como en Coahuila”.

También recordó que tendrá que haber acuerdos claros y precisos para definir el método de selección de los candidatos.

Zambrano Grijalva se refirió, además, a que hay priistas en los estados que ya aseguraron que no avalarán una eventual reforma electoral, por lo que ―aseguró— “esa reforma no va a pasar”. “Ojalá, y ahora sí creemos que habrá muchos diputados del PRI que no la apoyarán. Ojalá y ahora sí se opongan”, confió.