Pospondrán reforma electoral

Nos adelantan en San Lázaro que habrá cambios en el calendario y que se planea posponer la votación de reformas en materia electoral. Según dicen, hay “un mucho mejor ambiente” para avanzar en algunos aspectos, y habría “algunos consensos”. El plan de trabajo que presentó la Comisión de Reforma Político Electoral –que encabeza la morenista Graciela Sánchez– incluyó como primer punto “impulsar el consenso, encontrar convergencias, consultar especialistas, fortalecer el debate informado y considerar las agendas legislativas de todos los grupos parlamentarios”. Eso le mereció amplios reconocimientos y felicitaciones desde la oposición a la legisladora.

Transición tersa

La transición entre Alejandro Murat y Salomón Jara en Oaxaca es tan, pero tan tersa, que no se prevé que el priista salga corriendo de la entidad como sí lo hizo el panista Francisco García Cabeza de Vaca, en Tamaulipas. Así lo destacó el gobernador electo en Oaxaca. Algo que no sorprende, pues desde que entró la 4T, el priista comenzó a tornarse color guinda, aunque ahora insista en que buscará la candidatura presidencial con la bandera tricolor.

Simipeluches… a AMLO

Se desvirtuó la tradición de arrojar el Doctor Simi en conciertos, pues ayer al presidente López Obrador le aventaron dos peluches. Quizá los pejefans se lo lanzaron por aquello de sus revelados achaques. Pero si a los buenos augurios vamos, el mandatario siempre carga su ‘detente’.

Iglesia y el nuevo modelo de familia

El cardenal Carlos Aguiar parece tener la solución a la crisis económica… Casarse y tener más hijos. Resulta que el jerarca católico, durante el XIV Congreso Internacional de las Familias, realizado en la CDMX este fin de semana, reconoció que hoy las parejas no quieren ir al altar. Por ello propuso al gobierno, legisladores y empresarios establecer un sobresueldo a los nuevos matrimonios. Y un sobresueldo adicional cuando tengan el primer hijo, otro ingreso extra con el segundo hijo y con el tercero facilidades para adquirir una casa de interés social. Esto sucede ya en Alemania y es un éxito, dijo. Veamos si se establece algo así como los “Matrimonios del Bienestar”.

Reforma militarista, a la vista

Con los votos del PRI, hoy en el Senado se consumará, en comisiones, la aprobación de la reforma constitucional para ampliar la labor de las Fuerzas Armadas en seguridad pública hasta 2028. Se prevé que se modifique la minuta proveniente de San Lázaro, para establecer mecanismos de control parlamentario, rendición de cuentas, evaluación y supervisión de las tareas de los militares. El martes, el pleno del Senado avalaría estos cambios, a los que incluso ya les dio el visto bueno el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Por otro lado, el miércoles se prevé la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard. Vaya semanita cargada en la Cámara alta.

Ausencias panistas

Ayer en la pasarela de suspirantes panistas a la Presidencia se sintió la ausencia de la senadora Lilly Téllez. Según el líder del PAN, Marko Cortés, la sonorense no participó porque ella aún no cuenta con experiencia de gobierno y el foro de ayer, en el que participaron Santiago Creel, Maru Campos, Mauricio Villa y Juan Carlos Romero Hicks, “se centró la experiencia de los gobierno panistas”. El que sí estaba en el programa y no asistió fue el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, quien, a decir de Cortés, se encuentra fuera del país. ¿Será?

¿Sin riesgo para mexicanos en Rusia?

A pesar de que Estados Unidos ya alertó a sus ciudadanos en Rusia por los riesgos que puede provocar a la población quedarse en el país, México se mantiene en decirle a sus ciudadanos que no hay problema. Vanessa Calva, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la SRE, retomó lo publicado por la embajada de México en Rusia desde el 23 de septiembre. “No se perciben factores de riesgo que pongan en riesgo la seguridad y el bienestar de los mexicanos en el territorio”. A lo mejor los mexicanos no están en peligro, pero si el tema sigue escalando, no será cuestión de nacionalidad.