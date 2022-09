Alito toma distancia del PAN

El dirigente nacional del PRI, de plano, admitió que dejará solo al PAN en el caso Tamaulipas y que no se va a meter ni lo acompañará en la lucha contra el Tribunal Electoral. “Yo no soy autoridad para señalar si (Morena y sus dirigentes y candidatos) son responsables o no (de estar vinculados con el crimen organizado)”, aclaró Alejandro Moreno. “Ahí están las autoridades jurisdiccionales”, acotó, y, para no dejar duda, remató: “Yo lo que sí vi es que la autoridad electoral emitió un resolutivo y hay que respetarlo. Así de sencillo”.

Espaldarazo triple a Encinas

Hacía meses que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, esperaba el espaldarazo público del Presidente por el caso Ayotzinapa, sin duda la tarea más difícil del sexenio. Ayer se llevó no una, sino tres muestras de apoyo del Ejecutivo. Veremos cuánto tiempo se sostienen o si pesan más las presiones dentro del Ejército, institución que el mandatario ha consentido y ha confiado proyectos transexenales.

Sororidad cero

Ayer senadores de todos los partidos expresaron su solidaridad a la morenista Malú Micher ante la campaña en su contra. En comisiones se votaría un dictamen en materia de aborto, impulsado por ella. “(Es una iniciativa) horrorosa que permitiría matar al bebé al nacer así: que al sacar su cabecita ¡sea degollado! (…) tiene como autora a Malú Micher”, escribió en Twitter el conductor Esteban Arce. “Asesina no soy”, dijo Micher entre lágrimas. Pero resulta que todo fue un error “de dedo”; la iniciativa establecía que se permitiría el aborto hasta los nueve meses. Los legisladores cerraron filas en torno de la guanajuatense, menos Lilly Téllez: “Repruebo la victimización de la senadora Malú Micher, repruebo su antiprofesionalismo, llorar en esta sesión de trabajo, y mi solidaridad no está con ella”.

‘Ya merito’

El presidente López Obrador y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunciarán “prontito” el inicio de obras en la Terminal 2 del AICM. Ayer, el mandatario convocó a una reunión para afinar detalles del convenio de colaboración que se firmará con la SICT, mediante el cual se le transferirán alrededor de 600 mdp al gobierno capitalino para resolver el hundimiento de la terminal.

Putin y la iniciativa de AMLO

La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, aseguró que Putin ya respondió al plan de paz de López Obrador. “¿Qué paz puede ser cuando el señor anuncia la movilización (de tropas)? ¿De qué paz podemos hablar?”, cuestionó la diplomática. Esto, después de que el Kremlin anunció que se anexará territorios ocupados a través de consultas patito. A lo mejor la mañanera no se traduce al ruso y por eso Putin ni se enteró, y en cuanto al uso de las encuestas para cumplir caprichos, pues también es pura casualidad.

‘Tienden la cama’ a gobierno de coalición en Edomex

Y mientras los partidos de la alianza opositora aún deshojan la margarita para ver si van aliados en el Estado de México, y hasta ahora parece que cada quien va por su lado, ayer en el Congreso mexiquense, con los votos de PAN, PRI y PRD, se aprobó la figura de Gobiernos de Coalición, lo que daría fundamento a una eventual alianza electoral de esos partidos para la renovación de la gubernatura en 2023. De inmediato, los diputados morenos respingaron y señalaron que esa reforma sólo es para repartirse el “botín” de las secretarías y cargos públicos.

¿Y así no quieren alertas de viaje?

Una persona sin vida, varios vehículos dañados, crisis nerviosa de los ciudadanos y una alerta del Consulado de Estados Unidos en Matamoros provocó una serie de enfrentamientos y balaceras ayer por diferentes sectores del municipio fronterizo. La instancia consular urgió a los estadounidenses a buscar refugio y estar alerta sobre los acontecimientos. “Dios bendiga a Matamoros”, posteó la exalcaldesa Leticia Salazar. ¿Y así quiere AMLO que el gobierno de Biden retire las alertas?