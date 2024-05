Se arrepiente MC de querer obligar a los medios

Ante todo el revuelo que armó MC por reclamar que los medios le den cobertura a su candidato, Jorge Álvarez Máynez, el partido naranja decidió mejor echarse para atrás. Arturo Castillo, consejero del INE, explicó que este miércoles “el propio partido, MC, presentó el desistimiento de su queja”. Además, Castillo le pidió a los concesionarios de radio y televisión que tengan calma, ya que el instituto “jamás va a tener la finalidad de dictar una línea editorial, es parte de la libertad de expresión”. Se apagó el fuego naranja.

Oposición insiste en suspender ‘mañaneras’

Aunque el Tribunal Electoral desechó ya las demandas de la oposición de suspender las mañaneras en Palacio Nacional, ayer, de nueva cuenta, las dirigencias nacionales del PRI y el PRD insistieron al INE en que ordene su suspensión. La secretaria general del tricolor, Carolina Viggiano, y el dirigente nacional perredista, Jesús Zambrano, insistieron en que “no se puede permitir que el Presidente siga violando la Constitución y la ley” porque, “para decirlo llanamente, al Presidente le ha valido madre lo que hemos señalado desde la oposición”, se quejó Zambrano. Otro llamado al vacío… pues por arriba del INE está el tribunal.

La Corte, abierta a la crítica y el debate

Contrario a lo que se dice, el Poder Judicial está abierto a la crítica para poder mejorar, aseguró el ministro de la Corte Jorge Pardo Rebolledo. “Para nosotros, resulta inaceptable cerrar los ojos a la crítica”, afirmó el juzgador, quien resaltó una condición, al señalar que lo que se busca es “un debate informado en aras de, lejos de deteriorarla y debilitarla, mejorar y fortalecer la función judicial”. Menos ruido y más argumentos, pues.

¿Todo en orden en el AICM?

Muy contento estuvo ayer el jefe de Gobierno, Martí Batres, en la mañanera del Presidente, donde acudió como invitado para presumir los avances en la rehabilitación del AICM tras los hundimientos de la Terminal 2. Además, se informó de las acciones en materia de seguridad implementadas por la Secretaría de Marina desde que tomó el mando. Sin embargo, no se dijo nada de la presunta operación de los cárteles Unión Tepito y del Mayo, pues la propia fiscalía capitalina informó, en marzo, que estas bandas se disputan el centro de operaciones.

TEPJF falla en favor de Xóchitl

Por mayoría de votos contra uno, la Sala Especializada del Tribunal Electoral dio revés a Morena y falló en favor de Xóchitl Gálvez, al sostener que la panista no incurrió en faltas al usar el emblema del INE en un tuit en el que pedía al instituto una campaña para que los electores no fueran presionados por la entrega de programas sociales. Los magistrados argumentaron que si bien Gálvez usó logos del INE, debe “entenderse que estas son imágenes ilustrativas que pretendían servir de ejemplo”, por lo que “no puede considerarse que la publicación constituya una vulneración a las reglas de propaganda electoral”. A ver si los guindas no acusan a los magistrados de “empleados de la derecha”…

La aprobación de Delfina

Quien cuenta con muy buena aprobación ciudadana es la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, pues, de acuerdo con el ranking Mitofsky, 53.4 por ciento de los mexiquenses aprueba su desempeño, logrando posicionarla como la tercera gobernadora mejor evaluada del centro del país, incluso por arriba de su homólogo en la Ciudad de México, Martí Batres. Dicha cifra demuestra que, en tan sólo siete meses de gestión, la maestra Delfina ha sabido atender las demandas más sensibles de la población, pues ha puesto especial atención en el impulso a los programas sociales, seguridad, salud, educación y apoyo a las mujeres, sin perder de vista que gobierna la entidad más poblada del país, con aproximadamente 17 millones de habitantes.