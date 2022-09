¿Otro ‘guiño’ al PRI? Layda Sansores ya no ‘quemará’ a ‘Alito’ en los ‘Martes del Jaguar’

'No hablaremos más (de Alito) hasta tener el fallo' del juez, afirmó Layda Sansores. (Cuartoscuro)

CAMPECHE, Campeche.- Para no poner en riesgo una resolución que le permita al gobierno de Campeche actuar con libertad en este Martes del Jaguar no se tocará el tema de Alejandro Moreno Cárdenas, ex gobernador y dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Así lo anunció la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román luego de que un día antes publicara en sus redes sociales un llamado al dirigente nacional del PRI, al ex dirigente estatal de este mismo partido y diputado local, Ricardo Medina Farfán y al diputado federal, Pablo Angulo para que estuvieran muy atentos este martes pues los mencionaría en el programa.

Asimismo, Layda Sansores en un comunicado publicado en sus redes sociales anunció que sostuvo una larga reunión con su abogado y fue ahí donde se decidió no tocar el tema de Alejandro Moreno.

”Vamos a abstenernos de hacer declaraciones que pudieran influir en el criterio del juez” y añadió no queremos que cada que se retome el tema con el único fin de informar a los ciudadanos, el quejoso haga uso faccioso de los jueces constitucionales para alagar el juicio de Amparo.

No hablaremos más hasta tener el fallo, dijo la Gobernadora.

Confiamos en que el juez actuará apegado a la ley y que el Amparo será favorable para el Gobierno de Campeche.

Por último, la gobernadora de Campeche publicó que este Martes del Jaguar se lo dedicará a las Factureras y Empresas fantasmas de Campeche.

AMLO apoya propuesta del PRI de mantener Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su apoyo a la propuesta del PRI de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028.

Cuestionado en la conferencia de prensa matutina sobre la iniciativa de la diputada priista Yolanda de la Torre de ampliar la presencia militar en las calles de de cinco a nueve años, el mandatario afirmó que el partido tricolor está haciendo lo correcto y los urgió a deslindarse del conservadurismo y rancio de Acción Nacional (PAN).

“Hace bien el PRI en rectificar. ¿Qué ha ganado el PRI con esa alianza?”, cuestionó AMLO este martes en Palacio Nacional.

“Si el PRI plantea ayudar haría muy bien. Que se deslinden ya del conservadurismo, de lo rancio”, añadió.