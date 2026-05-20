Visitamos las plantas de Geely en China: así es la marca que llega a México.

Beijing y Hangzhou, China — Hay una forma de ver a Geely que subestima lo que representa: la de un fabricante chino que compró Volvo, lanzó Zeekr y vende autos compactos en mercados emergentes. Esa lectura es técnicamente correcta, pero editorialmente insuficiente. Lo que este viaje a China confirma es que Geely Auto Group opera en una dimensión diferente: es el primer fabricante privado de automóviles de China, fundado en 1998, que hoy controla marcas en cuatro continentes, cerró el primer trimestre de 2026 con 709,358 unidades vendidas —liderando entre los fabricantes chinos— y que en Auto China 2026 se presentó por primera vez como expositor directo como grupo completo. La escala es el contexto. Lo que mostró en Beijing y lo que probamos en Hangzhou es el argumento.

Auto China 2026: cuatro marcas, un ecosistema

Stand del Grupo Geely en Auto China 2026, Beijing, con las marcas Geely, Zeekr, Lynk & Co y Galaxy Geely Auto Group se presentó por primera vez como expositor directo en Auto China 2026, reuniendo las marcas Geely, Zeekr, Lynk & Co y Galaxy bajo un mismo stand. Foto: Carlos Sandoval / Hablamos Autos (GUYLEE)

El stand de Geely reunió bajo un mismo techo cuatro marcas diferenciadas: Geely, Zeekr, Lynk & Co y Galaxy. La estrategia es deliberada: cada marca habla a un comprador distinto, y juntas cubren el espectro completo desde la electrificación accesible hasta el alto desempeño y el lujo.

Galaxy Light Gen 2 El interior del Galaxy Light de segunda generación toma inspiración del Lago del Oeste en Hangzhou: madera con elementos cristalinos, asientos escultóricos y una iluminación inteligente que simula cambios climáticos.

El debut más comentado —y nuestro favorito— fue el Galaxy Light de segunda generación, un concepto que define la siguiente etapa del lenguaje de diseño del grupo bajo la filosofía “Ripple Aesthetics”. La carrocería proyecta una silueta que el fabricante describe como la imagen de un tigre erguido: presencia imponente, líneas de carácter dobles a lo largo del perfil y una parrilla frontal denominada “Galaxy Starfall”. Los faros “Flying Eaves” integran el sistema “Crystal Blade”. En la parte trasera, las luces “Dawning Sun” reinterpretan el amanecer con referencias al cielo estrellado. El interior toma inspiración del Lago del Oeste en Hangzhou: madera con elementos cristalinos, iluminación inteligente que simula cambios climáticos y un sistema de audio denominado “Three Pools Mirroring the Moon”. Es uno de los sedanes más limpios y majestuosos que hayamos visto. Diseño con referencias culturales específicas, construido para competir globalmente contra los mejores sedanes de lujo del mundo.

Galaxy Light Gen 2 — Puesto de manejo El volante y tablero del Galaxy Light condensan la filosofía "Ripple Aesthetics": minimalismo funcional, pantallas integradas y la inscripción "Time to Shine" como declaración de intenciones del grupo.

La segunda presentación fue la primera plataforma todoterreno de nueva energía del mundo dedicada exclusivamente a vehículos off-road eléctricos e híbridos: motor delantero P3 con dos motores P4 independientes en las ruedas traseras, más de 1,000 hp combinados y distribución de peso 50:50. El tercer eje fue el sistema i-HEV, con eficiencia térmica de 48.41% —el dato de referencia mundial en su categoría— y un consumo certificado con récord Guinness de 2.22 l/100 km (45.05 km/l) en el Emgrand i-HEV.

EVA Cab: el primer robotaxi diseñado desde cero en China

El debut que generó más conversación fue el EVA Cab, presentado en conjunto por Geely Auto Group, AFARI Technology y CaoCao Mobility. A diferencia de los robotaxis que son vehículos adaptados, el EVA Cab fue diseñado desde cero para operar sin conductor. Su arquitectura electrónica EEA 4.0 usa cifrado cuántico en la comunicación entre vehículo y nube. El hardware incluye el primer sistema LiDAR digital de 2,160 líneas de la industria y una capacidad de procesamiento superior a los 3,000 TOPS —suficiente para conducción autónoma L4—. Una versión orientada a producción está prevista para 2027; su operación comercial se canalizará a través de CaoCao Mobility, la plataforma de movilidad del propio grupo.

Hangzhou: al volante del Emgrand EM-i y el Galaxy M9

De Beijing, el viaje se movió a Hangzhou, sede corporativa del grupo, donde el programa incluyó prueba de manejo, visita al Safety Center y recorrido por la planta de producción. El enfoque de la prueba dinámica estuvo en los modelos con destino confirmado al mercado mexicano.

La ingeniería de Lynk & Co a prueba El Lynk & Co 08 durante las evaluaciones dinámicas en Hangzhou. (WQG)

El más relevante es el Emgrand EM-i, conocido en China como Xing Yao 8 o quinta generación del Dihao, un sedán mediano híbrido enchufable previsto para llegar a México este mismo año con un precio estimado alrededor del medio millón de pesos. Su posicionamiento es interesante: el fabricante lo plantea como competidor por precio del BYD King, también un sedán híbrido enchufable, pero con una ventaja de segmento —el Emgrand EM-i es mediano donde el King es compacto— a precio de mercado comparable. Al volante ofrece conducción cómoda y silenciosa en modo eléctrico con integración fluida del motor térmico cuando la demanda lo requiere, sin los escalones abruptos de los sistemas híbridos de primera generación.

Geely Galaxy M9: Pruebas dinámicas en Hangzhou y su llegada estratégica a México Este modelo redefine el manejo de los SUV medianos gracias a su suspensión neumática DiSus-A y el sistema de asistencia G-ASD H7, complementando su propuesta con un interior de lujo que integra pantallas en todo el tablero y tres filas de asientos de acabados superiores.

El segundo modelo evaluado fue el Galaxy M9, el SUV buque insignia de la línea Galaxy, previsto para México para finales de 2027. Proporciones generosas, tres filas de asientos y un nivel de acabados que justifica su posición en la parte alta de la gama: suspensión neumática DiSus-A, sistema de conducción asistida G-ASD H7 y pantallas que cubren prácticamente toda la superficie del tablero. Posiblemente uno de los SUV medianos de mejor manejo a nivel global.

Safety Center y planta: la infraestructura detrás del argumento

El Safety Center de Hangzhou —inaugurado a finales de 2025 con cinco récords Guinness— cuenta con cámaras climáticas, cámaras atmosféricas y una pista de pruebas de colisión donde presenciamos un impacto trasero con un Zeekr 7X a 84 km/h, simulando un alcance por otro vehículo. La estructura absorbió el impacto sin comprometer el habitáculo.

La planta de producción de Hangzhou cerró el recorrido con el argumento más concreto del viaje: menos de 100 trabajadores en el área de estampado, automatización que supera el 98% del proceso productivo y capacidad instalada máxima de más de 300,000 vehículos anuales. Seis plataformas diferentes pueden convivir en la misma línea de producción.

Geely cerró 2025 con una reducción del 25.5% en emisiones de carbono durante el ciclo de vida de sus vehículos respecto a los niveles de 2020. La serie Galaxy superó los dos millones de unidades vendidas en apenas 37 meses. La línea Galaxy mantiene el liderazgo en ventas en China por noveno año consecutivo. Los números sostienen la velocidad. La velocidad sostiene la ambición. Y la ambición, en el caso de Geely, ya tiene dirección: México está en la punta de su estrategia en Latinoamérica.