Yuawi regresa, nanananana: ¿Qué fue del niño cantante de ‘Movimiento Naranja’?

“Nanananana”: luego de que hace seis años la voz de Yuawi Lopéz sonó una y otra vez como estrategia política, este 2024 aquel niño wixárika vuelve a entonar la misma canción, si es que alguna vez dejó de oírse en redes sociales, rumbo a otras elecciones presidenciales de México.

Desde hace unos días, Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, había estado lanzando mensajes sospechosos en redes sociales como “Espéralo”, por lo que incluso se especuló que sería candidato presidencial.

Sin embargo, este 1 de enero, el senador reveló de qué se trata: “Porque ustedes lo pidieron, Yuawi está de vuelta, ¡arráncate!”.

El mensaje iba acompañado de un video donde se observa al niño con su vestimenta tradicional Wixárika y unos tenis naranjas, como los ‘fosfo, fosfo’ que promueve la influencer y empresaria Mariana Rodríguez, quien también va con el partido por la alcaldía de Monterrey, Nuevo León.

¿Quién hizo la canción de ‘Movimiento Naranja’?

El 18 de diciembre de 2017, Movimiento Naranja lanzó en YouTube la canción ‘Movimiento Naranja’, interpretada por Yuawi, aunque ya había versión previa de 2015.

El tema, que a la fecha suma 70 millones 150 mil visualizaciones, fue compuesta por Moy Barba, productor de música para publicidad, comunicación política y gubernamental, quien también hizo un tema para Mariana Rodríguez: ‘Mi Primera Navidad Contigo’.

Según su perfil del LinkedIn, Moy compuso ‘Movimiento Naranja’ en 2014, fue productor musical de la estrategia de campaña de Samuel García, gobernador de Nuevo León, y ha trabajado con Celso Piña, Caifanes y Maná.

¿Quién es Yuawi?

Yuawi forma parte de El Venado Azul, un grupo musical Wixárika (Huichol) originario de la Sierra Madre Occidental, en los estados de Jalisco y Nayarit.

La agrupación comenzó en la década de los 90, fue dirigida por José López Robles hasta 2018, cuando se reconfiguró con 5 integrantes: Claudia Carrillo, Valentina López, Pedro González, Juan C. González y Elías Valdés.

En 2014, Yuawi debutó en televisión: cantó la canción Let It Be (The Beatles) en el reality show La Academia Kids 2 de TV Azteca, aunque se volvió viral en 2017, con ‘Movimiento Naranja’.

El video donde cantaba con el niño de 9 años no fue tomado bien por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual a los pocos días de que se lanzó la canción, el 26 de diciembre, dictaminó que se debían cuidar los derechos de niños, niñas y adolescentes en los spots políticos:

“Si en la propaganda se recurre a imágenes de personas menores de edad como recurso propagandístico, las autoridades electorales deben implementar medidas encaminadas a la tutela de sus derechos, sin que resulte necesario probar que el acto o conducta genere un daño a los derechos de las personas menores de edad”.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) dijo a Quadrantín México que Yuawi estaba siendo utilizado y se violentaban sus derechos: “No está siendo escuchada su voz, sino que es utilizado únicamente como niño talentoso”.

Sin embargo, el tema siguió presente en plataformas como YouTube, Facebook o Spotify, además, a finales de enero de 2018, Ricardo Anaya se aventó un ‘palomazo’ con Yuawi, en ese entonces era precandidato presidencial de Por México al Frente.

El niño se despidió de la contienda electoral en julio de 2018, cuando Movimiento Ciudadano publicó en Facebook.

¿Qué le pasó al niño que cantaba la canción de ‘Movimiento Naranja’?

Para 2019, Yuawi habló con medios de comunicación y dijo que, después del proceso electoral, seguía estudiando, a veces cantaba con su papá y todo seguía igual después de la fama.

En 2021, el niño de 13 años, salió en algunos spots locales de Movimiento Ciudadano; el 1 de agosto de 2022 de nuevo se habló de él, debido a que su papá, José López Robles, fue reportado como desaparecido en el municipio de Valparaiso, Zacatecas.

José López Robles fue reportado como desaparecido en 2022.

Dos días después, a través de un comunicado, Movimiento Ciudadano confirmó el hallazgo con vida de José López:

“Desde Movimiento Ciudadano hemos estado en contacto permanente desde que supimos de la situación y continuaremos acompañando a la familia López en el proceso. Agradecemos el apoyo de las autoridades, especialmente a la Fiscalía de Zacatecas y a todas las personas que de alguna manera se involucraron en la búsqueda y estuvieron atentos a la situación”.

Se sabe que Yuawi seguía formandose como música, por ejemplo, en 2021 salió en un video de Facebook con la acordeonista Janeth Valenzuela: “El niño de movimiento naranja (Yuawi) nos impactó cantando una canción de Maná”.