Dante Delgado acaba con el misterio: Yuawi regresa con tenis ‘fosfo fosfo’

Uno de los icónicos personajes de las elecciones del 2018 está de vuelta y recargado... se trata de Yuawi, el pequeño intérprete wixárika de la canción de Movimiento Naranja y protagonista del spot electoral más famoso de Movimiento Ciudadano.

El partido reveló el regreso con un corto clip de animación en el que Yuawi se encuentra supuestamente en una cápsula que es abducida por un platillo volador y sale de ella con unos tenis “fosfo fosfo”, como los de la influencer Mariana Rodríguez, que ya se han convertido en un emblema del partido.

Llegó el momento: ¡aaaarráncate Yuawi! pic.twitter.com/2aACBcRVG7 — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) January 1, 2024

Un día antes, el dirigente nacional del partido, Dante Delgado, compartió un adelanto de la noticia que fue tomada con humor por usuarios de redes sociales, quienes aseguraron con memes que “descongelarían” al pequeño Yuawi para usar su imagen durante el proceso electoral del 2024.

Y no se equivocaron. Aunque el nuevo Yuawi luce distinto y de mayor edad que el de 2018.

Ya me imagino el circo que van a armar con Yawi 🤦 pic.twitter.com/VGzsfqzlSM — SoyMares (@SoyMares13) December 31, 2023

¿Qué pasó con Yuawi, el niño que canta la canción de ‘Movimiento Naranja’?

Yuawi López, perteneciente a la comunidad wixárika de la Sierra Madre Occidental, saltó a la fama en diciembre de 2017 con la canción de Movimiento Naranja que formaba parte de un spot electoral de MC en este entonces.

Con apenas nueve años de edad, Yuawi protagonizó uno de los videos más virales del momento, llegando a ser tan famoso como Edgar y su caída o Rubí con su masiva fiesta de 15 años.

Yuawi no era principiante cuando realizó el spot del partido naranja. La primera vez que pisó un escenario fue en 2014, cuando cantó la canción Let It Be (The Beatles) en el reality show La Academia Kids 2 de TV Azteca. Además, para este entonces ya formaba parte del grupo musical El Venado Azul.

Tras la colaboración, MC fue blanco de críticas por no haber retribuido ganancia alguna al menor y por haber pagado 319 mil pesos a la empresa La Covacha Gabinete de Comunicación S.A. de C.V. por la producción y edición del video donde aparece.

En 2019, el pequeño anunció que El Venado Azul trabajaba en la producción de un disco y dos años después siguió colaborando con MC, en spots de candidatos locales y en eventos propagandísticos.

En 2022, publicó en su cuenta de Facebook la ficha de desaparición de su padre José López Robles en Valparaíso, Zacatecas. Mientras que MC publicó un comunicado en el que lamentó los hechos e indicó que se habían puesto en contacto con autoridades para brindar las medidas de protección pertinentes al menor y a su familia.

Dos días después, el 4 de agosto, Yuawi informó que su padre ya había sido localizado y se encontraba con su familia.