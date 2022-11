Muere el actor John Aniston, papá de Jennifer Aniston: ‘Te amaré hasta el fin de los tiempos’

John Aniston, estrella de 'Days of Our Lives' y padre de Jennifer Aniston, murió a los 89 años. (Fotos: Instagram / @jenniferaniston).

“Estoy muy agradecida de que te hayas ido al cielo en paz y sin dolor”, escribió en Instagram la actriz Jennifer Aniston, quien reveló este lunes el fallecimiento de su padre, el también actor John Anthony Aniston, a la edad de 89 años.

John Aniston, quien interpretó a Victor Kiriakis en alrededor de tres mil episodios de la telenovela Days of Our Lives, murió el pasado viernes 11 de noviembre.

A través de su red social, la protagonista de Friends dedicó un mensaje de despedida a su padre:

“Dulce papá... Fuiste uno de los seres humanos más hermosos que he conocido. Estoy muy agradecida de que te hayas ido al cielo en paz y sin dolor. Y nada menos que el 11 de noviembre. Siempre fuiste muy oportuno. Ese número tendrá por siempre un significado aún mayor para mí ahora. Te amaré hasta el fin de los tiempos”.

¿Quién fue John Aniston?

John Aniston nació en Creta, Grecia y pronto se mudó a Pensilvania con su familia cuando aún era muy pequeño; ahí estudió Artes Teatrales en la Universidad Estatal de Pensilvania y luego se enlistó en la Marina como oficial de inteligencia.

De hecho, su salto a la actuación fue al interpretar a un oficial en la serie policiaca 87th Precincti, donde tuvo una aparición en el episodio ‘New Man in the Precinct’.

Para 1969 llegó como el doctor Eric Richards a Days of Our Lives, aunque salió de ese proyecto un año después para filmar Love of Life y Search for Tomorrow; ya en el 85, decidió regresar en el papel del jefe del crimen Victor Kiriakis, un villano con una inclinación por hechizar a las mujeres de Salem, Illinois.

En 1986 ameritó dos galardones Soap Opera Digest: actor destacado en un papel principal y villano destacado en una serie diurna.

John Aniston estuvo casado con Nancy Dow, con quien tuvo a Jennifer en 1969; luego se divorciaron y se casó con su coprotagonista Sherry Rooney.

Estuvo 30 años en Days of Our Lives, por lo cual recibió el premio Daytime Emmy Lifetime Achievement Award, aunque no acudió a la ceremonia, su hija dio un discurso ese día:

“Durante más de 30 años, su dedicación a (Days) le ha ganado el respeto y la admiración de sus compañeros actores, amistades profundas y emocionado a millones de fanáticos en todo el mundo... Su carrera es literalmente la definición de logro de por vida”.

Curiosamente, dicha telenovela fue satirizada en Friends, cuando el personaje de Joey Tribbiani consigue un trabajo como el Dr. Drake Ramoray en el programa Days of Our Lives.

El actor comentó en 2019, en una entrevista con la Fundación de la Academia de Televisión, que se sorprendió al descubrir que su hija Jennifer quería seguir sus pasos, ya que había estado llamando a su agente para pedir audiciones mientras él aparecía en Search for Tomorrow:

“Le dije: ‘No quieres estar en el mundo del espectáculo. El mundo del espectáculo apesta... Le digo a todos los que quieren ser actores, no sean actores, sean otra cosa. Porque si decirles que se mantengan fuera del mundo del espectáculo va a mantenerlos fuera, en primer lugar, no deberían estar en él”.

John Aniston apareció en series como: