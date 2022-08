Muere Richard Roat, actor de ‘Seinfeld’ y ‘Friends’, a los 89 años

El actor estadounidense Richard Roat falleció a los 89 años en el condado de Orange, California. Con una carrera de más de cincuenta años, participó en grandes producciones de televisión, además de su aportación al teatro.

“Su mayor amor era su familia, con quienes compartía su increíble sentido del humor, inteligencia y entusiasmo inigualable por la vida”, escribieron en su obituario, de acuerdo con la revista People. La fecha de su muerte habría sido el 5 de agosto sin que se hayan revelado más detalles sobre las causas.

¿Quién fue Richard Roat?

Nacido en Connecticut, en 1933, comenzó su carrera con algunos papeles en la década de los sesenta hasta que lo contrataron para interpretar al Dr. Jerry Chandler en 172 episodios de The Doctors (1962), tras los cuales logró popularidad.

Aunque fue parte de Broadway y otros escenarios teatrales, sobresale su trabajo en series de televisión como Hawaii Five-O, Cheers, The Nanny, Melrose Place o The Fresh Prince of Bel-Air. Uno de sus personajes más conocidos fue en Seinfeld, junto a Julia Louis-Dreyfus, al darle vida al Dr. Berg en un capítulo de la octava temporada en el que la calificó de ser una paciente difícil.

Una aparición más la tuvo en la exitosa Friends como Burt, un profesor universitario que detuvo a Ross (David Schwimmer) por salir con una estudiante. Sus créditos en los noventa también incluyen 3rd Rock From the Sun, Ellen, 7th Heaven y Mad About You.

Quien dirigía Richard Roat Associates y preparaba impuestos de allegados a la industria del entretenimiento formó parte de The Golden Girls así como Dallas, Westworld, Happy Days, The Mary Tyler Moore Show, ALF, Lois & Clark y The F.B.I.

En 1978 coprotagonizó con Eva Gabor, Robert Hays y Jay Leno Almost Heaven. Su último crédito en la pantalla chica fue para la serie 24, en 2009.