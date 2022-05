HBO estrena nuevo avance de ‘House of the Dragon’, precuela de ‘Game of Thrones’

Las y los fans de Game of Thrones han dejado una larga espera desde el último tráiler de House of the Dragon (La Casa del Dragón en México), la precuela de esta serie, donde se desmenuzará la historia de la casa Targaryen, la primera familia que conquistó Westeros y una de las protagonistas de Game of Thrones.

Con el mensaje: “La historia no recuerda la sangre. Recuerda nombres”, House of the Dragon publicó un nuevo teaser en sus cuentas de Twitter e Instagram.

¿Qué hay de nuevo en el tráiler más reciente de House of the Dragon?

Si bien aparecen los míticos dragones y los escenarios fantásticos, el avance de apenas dos minutos de duración se centra en la heredera de Targaryen, la Princesa Rhaenyra, que recibe una advertencia que reza: “Los hombres preferirían incendiar el reino antes que ver a una mujer ascender al Trono de Hierro”.

También vemos algo a lo que nos tiene acostumbrados la saga de George R. R. Martin: guerra y lucha entre casas, aunque reiteramos, la central de toda la historia es la de los Targaryen.

Las redes sociales de la serie, producida en exclusiva para HBO, además del adelanto, también publicaron una serie de imágenes con los protagonistas, así como una breve descripción del lugar que ocupará cada uno en la historia, a estrenarse el próximo 20 de agosto.

House of the Dragon tendrá diez capítulos en su primera temporada, y estará basada en la novela Fire & Blood, de George R. R. Martin.

La precuela de Game of Thrones sucede unos 200 años antes de la línea canónica de la primera serie, pues cuenta la historia de la Casa Targaryen, familia que gobernó Westeros antes de que Robert Baratheon tomara el trono en una rebelión contra ‘El Rey Loco’, Aerys II Targaryen.

La serie cuenta con un vasto elenco, como Paddy Considine como el Rey Viserys Targaryen; Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen; Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen, y Rhys Ifans como Otto Hightower.

George R.R. Martin y Ryan Condal (Colony) son los cocreadores del show; y Miguel Sapochnik será el productor ejecutivo y director. El realizador hizo capítulos icónicos de Game of Thrones, como “La Batalla de los Bastardos” y “La Larga Noche”.

House of the Dragon se transmitirá en HBO y HBO Max.





Con información de EFE