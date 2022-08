‘House of the Dragon’: Este es el adelanto, sin spoilers, de la precuela de GOT

‘House of the dragon’ llegará a HBO el 21 de agosto (Foto: Instagram @houseofthedragonhbo)

Toda la sangre, el sexo, la violencia, las tramas y los dragones que hicieron de su predecesor un fenómeno de la cultura pop están de vuelta. Bloomberg Pursuits obtuvo una vista previa temprana de los primeros seis episodios de House of the Dragon, lo que dejó en claro que los fanáticos no se sentirán decepcionados.

Mi propia consternación persistente por el final de Game of Thrones fue casi borrada de la memoria, y predigo que la nueva serie hará que sea necesario volver a ver el domingo por la noche en HBO.

¿Qué esperar de ‘House of the dragon’?

El espectáculo se desarrolla unos 200 años antes de Thrones, en un momento en que la dinastía Targaryen de cabellos blancos y rubios tiene el control total del Trono de Hierro debido a sus dragones que escupen fuego.

El mundo se siente un poco más pequeño que en Tronos, ya que la historia sigue únicamente los disturbios sangrientos de la familia Targaryen en lugar de saltar entre todas las Grandes Casas y los lugares idiosincrásicos a los que los espectadores se acostumbraron en los créditos iniciales del primer programa.

Aún así, los colores y los disfraces son más brillantes y opulentos. Esta es una era en la que los Targaryen hacen alarde de su riqueza, poder y estatus. No hay tiempo para los colores monótonos y las personas que puedes encontrar en Winterfell, por ejemplo.

Esto es lo opuesto a una quemadura lenta. La serie establece intriga y violencia dentro de la casa Dragonlord desde el principio. En los primeros minutos, el rey moribundo Jaehaerys Targaryen convoca al Gran Consejo para decidir sobre su sucesor. Las opciones se reducen a dos de sus nietos: Rhaenys (Eve Best) o su prima menor Viserys (Paddy Considine).

La elección pone a Viserys en el Trono de Hierro y convierte a Rhaenys en la “reina que nunca fue”. Pero el espinoso problema de la sucesión vuelve a surgir para Viserys: no goza de una salud particular y hay muchas conspiraciones sobre a quién debe pasar la corona después de su muerte.

Una de las primeras opciones es la hija primogénita de Viserys, la princesa Rhaenyra. Ella es interpretada por Milly Alcock como una adolescente traviesa y con desapego como adulta, a la que le da vida Emma D’Arcy, en lo que seguramente serán actuaciones destacadas de ambas actrices.

Rhaenyra es inteligente, capaz y una excelente jinete de dragones. Aun así, Rhaenyra es una mujer. Como le recuerda su prima Rhaenys, “los hombres preferirían incendiar el reino antes que ver a una mujer ascender al Trono de Hierro”. La misoginia es real en Desembarco del Rey, aunque los showrunners prometieron que esta iteración no representará violencia sexual gráfica en pantalla.

Otros contendientes por el trono incluyen a Daemon, el hermano de Viserys, caracterizado con un júbilo malévolo por Matt Smith, el famoso Doctor Who, que se roba la escena. Tiene millas de carisma, pero le falta el temperamento para gobernar. Otro es su sobrino Aegon, el hijo de Viserys y su segunda esposa, mucho más joven.

Alicent Hightower (Emily Carey de adolescente y Olivia Cooke de adulta) no está compitiendo por el Trono de Hierro, pero es increíblemente importante para la trama. Alicent es a la vez víctima de la conspiración de su padre (Rhys Ifans como la Mano del Rey) y conductora de la narrativa, pasando de ser una amiga a ser una frustración para Rhaenyra.

El showrunner Ryan Condal ha llamado al programa “sucesión con dragones”, como si los miembros de la familia Roy fueran todos rubios y más propensos a las literales puñaladas por la espalda que a las metafóricas. Las delicias violentas tienen finales igual de violentos: hay algunas muertes increíblemente perturbadoras en el programa, que los espectadores esperan, incluida una en el primer episodio que seguramente iluminará Twitter.

En esencia, ofrece más de lo mismo. Pero cuando Game of Thrones era bueno, era genial. Los showrunners no parecen estar interesados hasta ahora en desviarse mucho de la fórmula que la convirtió en una serie tan popular.

Las diferencias con ‘Game of Thrones’

Una de las principales diferencias es el enfoque principal en la perspectiva femenina en Westeros. El programa examina los roles de sus personajes principales como madres y esposas, reinas o peones. Por ejemplo, hay una escena incómoda cuando al rey se le ofrece una joven como esposa como una forma de cimentar alianzas; ella le dice que su madre le aseguró que no tiene que tener sexo con él hasta que tenga 14 años.

Más de una vez en el programa, los esposos deben elegir si sacar o no a un niño del útero de sus esposas durante un parto difícil, sabiendo que la pérdida de sangre resultante mataría a las mujeres. Esto es difícil de ver ya que los personajes luchan contra ello y aceptan los roles que les asignan su suerte en la vida.

House of the Dragon captura la magia de las temporadas anteriores de Game of Thrones centrándose en el politiqueo y las disputas a través de cautivadoras conversaciones en la sala del trono y el consejo del rey. Estos personajes son nuevos, pero el mundo de Westeros no lo es. Es genial estar de vuelta.

El centro de House of the Dragon es un drama familiar de Shakespeare sobre la crueldad que los padres, las hijas, los hermanos y las hermanas se infligirán unos a otros en la búsqueda del poder. La vida en Westeros es desagradable, brutal y corta; como sugirió Thomas Hobbes, es el estado natural y el espectáculo es adecuadamente oscuro.

En esta serie, hay muy poca luz a la sombra, y echo de menos un personaje con dotes de comedia, como Tyrion Lannister. Todos los personajes, excepto Daemon, parecen tomarse a sí mismos y a sus legados muy en serio.

Un montaje en el primer episodio lo dice todo para mí. Es una metáfora poco sutil en la que imágenes de caballeros ensangrentados entre sí en una justa se intercalan con escenas de una mujer dando a luz. Muestra cómo, para hombres y mujeres, la sangre y la muerte es el resultado final, incluso si puedes comandar dragones con una sola palabra.