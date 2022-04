Maisie Williams revela resentimiento a Arya Stark, su personaje en ‘Game of Thrones’

La joven actriz Maisie Williams aseguró haber sentido resentimiento con el personaje que interpretó durante ocho temporadas en la exitosa serie de HBO, Game of Thrones. Cuando el proyecto dio inicio tenía 12 años, por lo que el público fue testigo de cómo se convirtió en mujer, lo que fue llevado a la pantalla en la última parte de la historia basada en los libros de George R.R. Martin.

Arya Stark fue uno de los papeles más queridos por el público, por lo que su despertar sexual causó más de una crítica. En la historia, se desempeñaba como una valiente y guerrera chica, que usualmente era representada con cabello corto y siempre estaba cubierta de tierra. La actriz, ahora de 24 años, ha hablado sobre el momento en que tuvo que cubrir su pecho para que no se notara su crecimiento, así como la primera vez que el departamento de vestuario del set de filmación le entregó un sostén.

¿Cómo fue la experiencia de Maisie Williams como Arya Stark?

De acuerdo a una entrevista que Williams otorgó recientemente para la revista British GQ, la nominada a dos premios Emmy que compartió créditos con Peter Dinklage, Emilia Clarke, Sophie Turner, Lena Headey y Kit Harington no se sintió segura por ver su cuerpo cambiar.

“Creo que cuando comencé a convertirme en mujer, estaba resentida con Arya porque no podía expresar en quién me estaba convirtiendo. Y luego también me molestó mi cuerpo, porque no estaba alineado con la parte de mí que el mundo celebraba”, confió vía The Hollywood Reporter.

Sin embargo, quien ha formado parte de proyectos como Two Weeks to Live, Gen: Lock y la serie biográfica Pistol, mira su debut con cariño y orgullo.

“¿Por qué querría hacerme sentir triste por lo más grande que me ha pasado? No quiero asociar eso con sentimientos de dolor. Estaba rechazando muchas de mis partes y mi imagen por las que era tan conocida. Creo que a veces otras personas necesitan una mano amiga para ver que eres una persona diferente”, argumentó sobre los cambios que ha tenido desde el final de la serie creada por David Benioff y D. B. Weiss, que en agosto próximo tendrá una precuela llamada La casa del dragón.