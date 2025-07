El día que Christian Martinoli viajó en la cajuela de un taxi en Alemania: ‘Tachidito se perdió’

Christian Martinoli viajó en la cajuela de un taxi para llegar a narrar el México vs. Irán en el Mundial de Alemania 2006 (Foto: Especial El Financiero).

Al narrador Christian Martinoli, mordido por una ardilla mientras comía una palanqueta, le pasa de todo: además de esa anécdota con un roedor que lo llevó al hospital, también viajó en la cajuela de un taxi para llegar a tiempo al debut de la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania 2006, recordó Antonio Rosique, su compañero de televisora.

El narrador se ha ganado el cariño de la gente al lado de Luis García. Tras la experiencia de Corea-Japón 22, viajó a Europa para llevar la emoción del futbol a cualquier costo; incluso su comodidad o el recordado muñeco ‘Tachidito’.

El 11 de junio de 2006, la Selección de México le ganó (3-1) a los iraníes con dos goles del delantero Omar Bravo y uno del mediocampista México-brasileño Antonio Naelson ‘Sinha’; para llegar a ese partido los comentaristas del Ajusco tuvieron su propia batalla para llegar al Frankenstadion, estadio que actualmente es conocido como el Max-Morlock-Stadion.

¿Por qué Christian Martinoli viajó en la cajuela de un taxi en Alemania?

Antonio Rosique contó a Yosgart Gutiérrez (exportero del Cruz Azul) que ha vivido momentos auténticamente caóticos con Martinoli, especialmente en las máximas fiestas del futbol: los mundiales.

“A mí, con Martinoli, me han pasado mil cosas”, dijo Rosique en el pódcast El RePortero y recordó el Mundial de 2006: “México debutaba contra Irán, el partido era en Nuremberg. Nosotros estábamos en Múnich. Decidimos irnos en tren por logística, y fue un craso error. Cuando llegamos, la estación ya estaba tomada por los (aficionados) mexicanos”.

Rosique recordó la escena: “Ahí durmieron, ahí tomaron, ahí se empedaron. Bajamos y dijimos: ‘No vamos a salir de aquí’”.

Martinoli, Rosique y su equipo se han ganado el cariño de la gente por su estilo para narrar (Foto: Cuartoscuro). (Magdalena Montiel Velázquez)

Viajaban con ellos figuras como el periodista deportivo José Ramón Fernández, además de exjugadores como Jorge Valdano, campeón del mundo en México 86, y César Luis Menotti, exentrenador de la Selección Mexicana, quienes eran sus comentaristas invitados.

Sus camionetas no llegaban por ellos, por lo que subieron a los primeros taxis disponibles: “Súbanse ya, no esperen camionetas”, dijeron; sin embargo, había un problema: no cabían todos en los asientos.

“Martinoli se tuvo que ir en la cajuela del taxi”, recordó entre risas Rosique. El caos no se terminó, pues en el camino de regreso se perdió el famoso 'Tachidito’.

Tachidito fue parte de 'Los Portagonistas' en el Mundial de Alemania 2006 (Foto: Cuartoscuro). (Cuartoscuro)

El muñeco y personaje icónico que viajaba con el equipo de producción fue olvidado en la cajuela de uno de los automóviles en los que viajaron: “Lo traían en una cajita, se quedó en la cajuela del taxi”, expresa el comentarista deportivo.

Antonio ‘Toño’ Hurtado, el artista que daba vida a Tachidito, quedó devastado: “Tenía uno de repuesto, pero ya estaba viejito, roto. Fue un drama”.

Y aunque fue complicado, el conductor del programa Exatlón lo rememoró entre risas y como parte de su oficio: “Son de esas cosas que pasan y no se te olvidan. A veces uno piensa que lo más difícil es narrar, pero solo llegar al estadio puede ser la odisea”.