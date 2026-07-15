Afore XXI Banorte recibe máxima calificación de excelencia por Siefores: Fitch Ratings

La agencia internacional Fitch Ratings ratificó la calificación de “Excelente” para la calidad de administración de las inversiones de las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (Siefores) operadas por Afore XXI Banorte. Esta evaluación confirma la solidez de la Administradora para operar frente a entornos de volatilidad financiera, ya que se encuentra respaldada por un proceso de inversión robusto, así como por un equipo de trabajo con alta especialización.

Cabe señalar que la máxima distinción otorgada por la firma evaluadora abarcó todas las Siefores de la Administradora, incluyendo sus 10 Fondos Básicos Generacionales y 11 Fondos Adicionales. Además, Fitch Ratings refrendó la nota de calidad crediticia en “AAAf(mex)” para las porciones de deuda de sus portafolios, la máxima escala otorgada a nivel nacional para la mitigación de riesgos crediticios y de mercado.

Aunado a lo anterior, Fitch Ratings señaló que Afore XXI Banorte cuenta con recursos sólidos, enfatizando que su área de inversiones está respaldada por una estructura organizacional amplia, especializada y segregada, con funciones y responsabilidades bien definidas a lo largo de todo el proceso de inversión. Asimismo, la calificadora valoró como sobresaliente la sólida experiencia de su alta dirección, la rotación moderada de personal con capacidad de reemplazo interno, y su equipo de profesionales plenamente alineado con los objetivos de inversión de la Administradora.

David Razú Aznar, Director General de Afore XXI Banorte, señaló que “la ratificación de la calificación de excelencia por parte de Fitch Ratings valida que el patrimonio de las y los clientes de la Administradora cuenta con la máxima seguridad, ya que está gestionado bajo los controles de riesgo más estrictos del mercado, mitigando eficazmente la volatilidad financiera”.

Cabe destacar que, como parte de su evaluación, Fitch Ratings reconoció la labor realizada por el actual cuerpo directivo y equipo de inversiones de la Afore, quienes brindan certidumbre sobre las acciones que realiza XXI Banorte para ofrecer los mejores rendimientos, complementado con una operación institucional que se rige bajo los más altos estándares de transparencia para cada Cuenta Individual.

Con esta ratificación, XXI Banorte consolida su liderazgo absoluto en el mercado mexicano no solo en volumen de saldo administrado, sino en la adopción de los más estrictos controles de riesgo corporativo. Para sus clientes, esto se traduce en la certeza de que sus ahorros están protegidos por un equipo de trabajo altamente especializado que opera para ofrecer los mejores rendimientos posibles de la mano de un servicio de excelencia.